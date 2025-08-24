Film koji je Kventin Tarantino želio da snimi: U idealnoj glumačkoj postavci bi bio i Robert de Niro

Čuveni reditelj Kventin Tarantino otkrio je u jednom podkastu koji je film planirao da snimi, ali do realizacije nikada nije došlo.

Izvor: Imagespace

Kventin Tarantino je do sada ostvario samo četvrtinu filmova koje je najavljivao tokom svoje karijere, pa bi mu plan o penzionisanju nakon desetog filma bio teško ostvariv. Ipak, poznati reditelj se čvrsto drži svoje odluke, što znači da ga do penzije dijeli još samo jedan, posljednji film.

Neostvareni projekti

Za više od 30 godina snimio je devet filmova, a vrijeme između projekata često je ispunjavao najavama filmova koji nikada nisu ugledali svjetlost dana. Među njima su nastavci poput "Kill Bill: Volume 3", filmovi kao "The Vega Brothers" i film smješten u univerzum Zvjezdanih staza.

Ipak, postoji samo jedan projekat koji smatra propuštenom šansom. Gostujući u podkastu "The Church of Tarantino", Kventin Tarantino je otkrio da ga jedino muči adaptacija romana "The Outfit" Ričarda Starka iz 1963. godine, koji je planirao da snimi tokom šestogodišnje pauze između filmova "Jackie Brown" i "Kill Bill", prenosi Far Out.

The Outfit Izvor: YouTube

"The Outfit" je treći roman u Starkovoj seriji o Parkeru. Prvi roman iz serijala, "The Hunter", poslužio je kao inspiracija za hvaljeni film Point Blank iz 1967. godine.

Idealna glumačka postava

Iako je roman već ekranizovan 1973. godine sa Robertom Duvallom u glavnoj ulozi, Tarantino je krajem devedesetih imao viziju savršene glumačke postave: Robert De Niro, Harvi Kejtel i Pam Grier.

"Sada, kada su glumci stariji i više nisu u prilici da snime taj film, dio mene žali što ga nisam snimio dok sam imao priliku", priznao je reditelj.

Umjesto njegove verzije, lik Parkera (ili njegove varijante) kasnije su na velikom platnu tumačili Mel Gibson u filmu "Vraćanje duga", Džejson Stejtam u "Parkeru" i Mark Volberg u "Play Dirty".

( Index.hr/ MONDO)