Umro D’Angelo: Legendarni R&B umjetnik preminuo u 51. godini

Majkl Judžin Arčer, poznatiji kao D’Angelo, preminuo je u 51. godini, nakon duge borbe sa karcinomom pankreasa, potvrdila je njegova porodica.

Izvor: YouTube/Screenshot

D’Angelo je ostavio neizbrisiv trag u muzici kao jedan od pionira neo-soula, sa albumima kao što su Brown Sugar i Voodoo, te hitom Untitled (How Does It Feel) koji ga je učinio ikonom žanra

Porodica je u saopštenju navela da je on bio "sjajna zvijezda naše porodice čije svjetlo je u ovom životu prigušeno", ali da su "vječno zahvalni na ostavljenom, izuzetno dirljivom muzičkom naslijeđu".

(CNN)