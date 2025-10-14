logo
Umro D’Angelo: Legendarni R&B umjetnik preminuo u 51. godini

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Majkl Judžin Arčer, poznatiji kao D’Angelo, preminuo je u 51. godini, nakon duge borbe sa karcinomom pankreasa, potvrdila je njegova porodica.

umro d'angelo Izvor: YouTube/Screenshot

D’Angelo je ostavio neizbrisiv trag u muzici kao jedan od pionira neo-soula, sa albumima kao što su Brown Sugar i Voodoo, te hitom Untitled (How Does It Feel) koji ga je učinio ikonom žanra

Porodica je u saopštenju navela da je on bio "sjajna zvijezda naše porodice čije svjetlo je u ovom životu prigušeno", ali da su "vječno zahvalni na ostavljenom, izuzetno dirljivom muzičkom naslijeđu".

(CNN)

