logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umro pjevač iz Sedmorice mladih: Porodica potvrdila tužnu vijest

Umro pjevač iz Sedmorice mladih: Porodica potvrdila tužnu vijest

0

Ljubiša Milić, jedan od osnivača legendarne grupe Sedmorica mladih, umro je danas u 86. godini, saopštila je njegova porodica.

Umro Ljubiša Milić Izvor: Printscreen

Milić je rođen 4. avgusta 1939. godine u Kragujevcu, gdje je završio srednju školu, a 1958. preselio se u Beograd. Upisao je studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu.

Kao mlad počeo je da svira trombon, a u Beogradu je dvije godine pohađao muzičku školu „Josip Slavenski“, gdje je usavršavao sviranje tog instrumenta.

1959. bio je jedan od pokretača osnivanja orkestra "Sedmorica mladih", koji je narednih 30 godina neprekidno nastupao i stekao veliku popularnost na jugoslovenskoj muzičkoj i zabavnoj sceni.

Sedmorica mladih
Izvor: YouTube/pajson13

Publika ih je prvi put zapazila na Prvom jugoslovenskom džez festivalu na Bledu, nakon čega je njihova karijera krenula uzlaznom putanjom.

Snimili su brojne ploče i TV emisije, nastupali širom Evrope, a jednom su gostovali i u SAD. Kada se saberu njihovi nastupi u bivšem SSSR, tamo su proveli ukupno tri godine. Predstavljali su Jugoslovensku radio-televiziju na prestižnom TV festivalu u Montreu.

Upravo je Ljuba Milić napisao najveći dio aranžmana za njihove najpoznatije pjesme.

Orkestar je tokom godina dobio status istaknutih umjetnika i osvojio brojne nagrade, među kojima su Zlatni beočug grada Beograda, Jugoslovenska estradna nagrada i Plaketa Beograda povodom 40 godina od oslobođenja grada. Dobitnici su brojnih priznanja i zahvalnica za humanitarne koncerte.

Orkestar "Sedmorica mladih" raspao se 1991. godine.

(Telegraf, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

in memoriam pjevači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA