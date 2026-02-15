logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 filma ako ste "odlijepili" za "Orkanskim visovima": Ovi naslovi garantuju strast, požudu i neočekivane obrte

3 filma ako ste "odlijepili" za "Orkanskim visovima": Ovi naslovi garantuju strast, požudu i neočekivane obrte

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ovi filmovi probude emocije i ostave snažan utisak, idealni za sve koji vole priče o ljubavi, strasti i životnim odlukama.

3 filma ako ste odlepili za Orkanskim visovima Izvor: Youtube printscreen/Rotten Tomatoes Trailers

Adaptacija romana "Orkanski visovi" u režiji Emeralde Fenelii konačno je stigao u bioskope i, s obzirom na njen dosadašnji rad, jasno je da će izazvati brojne reakcije. Njeni filmovi retko koga ostavljaju ravnodušnim, ili ih obožavate ili vas potpuno izbace iz zone komfora.

O novom filmu se već dosta govori, posebno jer glavne uloge tumače Margo Robi kao Katarina i Džejkob Elordi kao Hitklif. Riječ je o novoj verziji čuvenog romana Emili Bronte, a mnogi smatraju da je Fennell unijela prepoznatljivu dozu provokacije i mračnog senzibiliteta.

I dok jedni hvale hrabrost i originalnost, drugi misle da je adaptacija previše radikalna. U svakom slučaju, ako vas je ovaj film zaintrigirao, bilo u pozitivnom ili negativnom smislu, postoji još nekoliko ostvarenja slične energije koja bi vrijedilo pogledati. 

"Ana Karenjina" (2012)

Anna Karenina Official Trailer #1
Izvor: YouTube

Film Ana Karenjina iz 2012. godine donosi novu ekranizaciju romana Leo Lav Tolstoj, u režiji Džo Rajta. Glavnu junakinju, Anu Karenjinu, tumači Kira Najtli.

U priči se pojavljuje i grof Vronski, kojeg igra Aron Tejlor-Džonson, kao i Karenjin, Anin suprug. Paralelno pratimo i lik Levina, čija se sudbina prepliće sa temama ljubavi, braka i društvenih očekivanja u carskoj Rusiji.

"Daleko od razuzdane gomile" (2015)

Far from the Madding Crowd Official Trailer
Izvor: YouTube

Film Far from the Madding Crowd iz 2015. godine predstavlja romantičnu dramu snimljenu po romanu Tomasa Hardija. U središtu priče je nezavisna i snažna Batšiba Everdin, mlada žena koja neočekivano nasljeđuje imanje i pokušava da ga samostalno vodi.

Na njenom životnom putu pojavljuju se trojica veoma različitih muškaraca – odani pastir Gabrijel Ouk, imućni i zreli Vilijam Boldvud i šarmantni, ali nepredvidivi narednik Troj. Dok donosi emotivne odluke, Batšiba balansira između ljubavi, ponosa i želje za slobodom. Film donosi priču o snažnoj ženi koja pokušava da ostane dosljedna sebi u vremenu strogih društvenih pravila.

"Zaveden" (2017)

The Beguiled Trailer
Izvor: YouTube

Film "The Beguiled" iz 2017. godine režirala je Sofija Kopola. Radnja je smještena u vrijeme Američkog građanskog rata i prati grupu žena koje žive u izolovanom internatu na američkom jugu.

Njihovu svakodnevicu remeti dolazak ranjenog vojnika, kojeg tumači Kolin Farel. Njegovo prisustvo postepeno unosi tenziju, ljubomoru i rivalstvo među žene, među kojima su likovi koje igraju Nikol Kidman i El Fening.

Film donosi atmosferičnu i psihološki napetu priču o potisnutim željama, moći i manipulaciji, uz prepoznatljiv suptilan stil Sofije Kopole.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA