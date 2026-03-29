"Ako se glumac uzbudi na setu, odmah mora da uradi ovo": Koordinatorka za snimanje intimnih scena otkrila tajne posla

Gluma je prilično neobičan posao. Malo je zanimanja u kojima se od ljudi očekuje da pred kamerama s kolegama glume emocionalno ili fizički vrlo intimne scene. Upravo zato su posljednjih godina koordinatori za intimnost postali važan dio filmskih setova, a njihov posao je da se pobrinu da se svi osjećaju sigurno, prijatno i da scene budu snimljene kako treba.

Iako je riječ o profesionalnom okruženju, uz reflektore, kamere i veliku filmsku ekipu, ponekad ipak dođe do neprijatnih situacija. Glumac zna da je scena seksa samo gluma, ali telo to ponekad ne prepoznaje, pa može da dođe do neprijatnih trenutaka.

Kako se rješavaju neprijatne situacije

Bruk M. Hejni, koordinatorka za intimnost koja je radila na projektima poput "Elsbeth", "Mayor of Kingstown" i "Harlem", otkrila je kako se nosi s takvim situacijama. U razgovoru za US Weekly rekla je da se to, zbog svega što se događa na setu, ne dešava tako često kako ljudi misle.

"Gledajte, to se zapravo ne događa često. Ipak smo na poslu, znate? Svjetla su uperena u vas, tu su mikrofoni, nekoliko kamera vam je pred licem, reditelj, direktor fotografije i ostatak ekipe gledaju sve na monitorima. Jednostavno, to baš i nije seksi atmosfera", rekla je.

Ipak, tijelo ponekad reaguje bez obzira na okolnosti. "Tijela ponekad imaju fiziološke reakcije koje ne možemo da kontrolišemo", objasnila je Hejni. U takvim situacijama, kaže, rješenje je jednostavno - treba preusmjeriti krv u druge dijelove tijela. "Kada do toga dođe, kažem glumcu da uradi nekoliko sklekova ili čučnjeva s poskokom. To preusmerava krv u druge dijelove tela i situacija se smiri", otkrila je.

Hejni je otrkila i da je vidjela slučajeve u kojima su se romanse sa seta prelile u privatni život, ali dodala je da je njen posao da održi profesionalne granice. "Jedan od zadataka koordinatora za intimnost je da obezbedi da sve na setu ostane profesionalno. Dio toga mogu da budu i mali rituali nakon snimanja scena, posebno kada radim s mlađim glumcima", rekla je.

Filmovi u kojima scene seksa nisu bile odglumljene

Dok se u većini filmova intimne scene pažljivo koreografišu i samo simuliraju za kameru, postoje i filmovi u kojima su glumci imali stvarne seksualne odnose pred kamerom.

U filmu "The Brown Bunny" iz 2003, koji je Vinsent Galo napisao, režirao i u kom je glumio, postoji scena koja je izazvala veliku kontroverzu. U njoj lik Kloi Sevinji izvodi stvarni oralni seks na Galu, a glumica je to kasnije opisala kao "vrlo komplikovano". Za "Playboy" je 2001. rekla da je scena izazvala "puno emocija". "Vjerovatno ću u nekom trenutku morati na terapiju", dodala je.

Ipak, Sevinji je rekla i ovo: "Ali volim Vinsenta. Film je tragičan i predivan i ponosna sam na njega i na svoju izvedbu. Žao mi je što ljudi imaju određeno mišljenje o filmu, ali šta se tu može? Snimila sam mnogo eksplicitnih scena seksa, ali me to više ne zanima. Danas sam svjesnija sebe i ne bih mogla da budem toliko slobodna, pa zašto onda to raditi?"

U filmu "Little Ashes" iz 2008. Robert Patinson, koji je glumio Salvadora Dalija, u jednoj sceni se zaista samozadovoljavao pred kamerom. Kasnije je za časopis "Interview" rekao da je izraz njegovog lica tokom orgazma "zabilježen za vječnost". Objasnio je da to nije mogao uverljivo da odglumi.

"Pokušajte i sami. Odmah vam mogu reći, nema šanse. Jednostavno ne ide. Tako da sam se samozadovoljio pred kamerom", priznao je.

Gostujući kod Konana O'Brajena, Obri Plaza ispričala je da je za scenu u filmu "The To-Do List" iz 2013. prvo mislila da će njena ruka samo "polako da izađe iz kadra". Međutim, kad je stigla na set, shvatila je da je situacija potpuno drugačija.

"Pitala sam rediteljku: 'Šta da radim?', a ona je odgovorila: 'Masturbiraj, kao što piše u scenariju'", prisetila se.

Film "9 Songs" iz 2004. prikazuje Kirana O'Brajena i Margo Stili u nekoliko nesimuliranih scena seksa. Stili je kasnije branila film od oštrih kritika.

"Iskreno, šteta je što je film raskomadan na sitne delove i što je njegova suština na internetu potpuno izvrnuta", rekla je za LADbible.

U filmu "Intimacy" iz 2001. glumci učestvuju u nesimuliranoj sceni oralnog seksa. Govoreći o tom iskustvu, Mark Rajlans rekao je da mu je to bio "najteži posao" u karijeri.

"Bio sam uvjeren da je to ključna priča o poteškoćama s kojima se ljudi suočavaju u potrazi za intimnošću u velegradu poput Londona. Tekst Hanifa Kureišija nije mogao da bude intimniji i otvoreniji, ali snimanje filma, kao i kasniji publicitet i lični napadi, bili su za mene izuzetno bolni. Volio bih da ga nikad nisam snimio", rekao je.

Njegova koleginica Keri Foks, s druge strane, rekla je da to "nije nešto zbog čega žali".

