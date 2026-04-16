"Da najavim oproštajni koncert": Emotivni govor Lepe Lukić rasplakao publiku u Beogradu

Lepa Lukić obratila se publici u Sava Centru i otkrila da joj nisu dali da koncert najavi kao posljednji.

Legenda narodne muzike, pjevačica Lepa Lukić, večeras održava koncert u beogradskom Sava centru, a brojne poznate ličnosti došle su kako bi joj pružili podršku.

Pred beogradsku publiku izašla je u kombinaciji od 10.000 evra, a na samom početku je održala emotivni govor i zahvalila se svojoj vjernoj publici što su uz nju šest decenija.

"Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert, rekli su da ne treba da najavljujem, da ću još dugo pevati, ali pošto su nazvali 'Za vječnost', to znači pjevaću dok sam živa", rekla je Lepa Lukić i nastavila:

"Želim da vam se od srca zahvalim što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, ne bih ni trajala 60 godina. Sa mnom ste rasli, starili i doživjeli smo da se ponovo sretnemo u ovim, mojim poznim godinama. Mislim, ja godine ne osjećam, imam dosta godina, a ne izgledam tako. Imam ja ogledalo", poručila je folk legenda kroz osmijeh.

