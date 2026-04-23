Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Isplivale slike sa snimanja treće sezone hit serije: Prvi kadrovi Srijede Adams otkrivaju mračan zaplet (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Treća sezona serije "Wednesday" zvanično je ušla u produkciju, a prvi kadrovi već su zaintrigirali fanove širom svijeta i nagovijestili nove mračne avanture Srijede Adams.

Slike sa snimanja serije Wednesday Izvor: Netflix screenshot

Dok se snimanje nove sezone zahuktava, publika s nestrpljenjem iščekuje nastavak priče o najpoznatijoj članici porodice Adams.

Dešavanja iz finala druge sezone otvorila su brojna pitanja. Od mogućeg povratka Tajlera (Hanter Duan), preko potrage za Enid (Ema Majers), pa sve do pojave nove misteriozne rođake, tetke Ofelije, koju tumači Eva Grin.

Upravo je ona u završnici ostavila zastrašujuću poruku: "Srijeda mora da umre".

Serija, koja je nastala u produkciji Netflika, nastavlja da intrigira publiku i prije same premijere nove sezone. Na društvenim mrežama objavljen je prvi pogled na nastavak, koji otkriva da se Srijeda više ne nalazi u Džeriku.

Ovoga puta, glavna junakinja, koju ponovo tumači Džena Ortega, zajedno sa Tingom boravi u Parizu. U pozadini se jasno vidi Ajfelov toranj, ali atmosfera je daleko od romantične, objava je ispraćena natpisom: "Iz Pariza, sa strahom".

Ovaj detalj dodatno je podgrijao spekulacije da bi nova sezona mogla da prati Srijedinu potragu za Enid širom Evrope.

 U kadru se pojavljuje i motocikl koji je koristila sa Ujkom Festerom (Fred Armisen), što sugeriše da trag vodi upravo na Stari kontinent.

