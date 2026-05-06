Rolingstonsi obilježavaju 64 godine: Najavili novi 25. album

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Trojica preostalih članova "Rolingstonsa" prisustvovali su događaju na crvenom tepihu u Bruklinu povodom objavljivanja 25. studijskog albuma benda pod nazivom "Forin tangs", koji je nastavak njihovog izdanja nagrađenog "Gremijem" iz 2023. godine.

The Rolling stones najavili novi album Izvor: Shutterstock

Kolekcija od 14 pjesama biće predstavljena 10. jula, kada Mik Džeger, Kit Ričards i Roni Vud obilježavaju 64 godine engleskog rok benda sa korijenima u bluzu i ar-en-biju, koji je postao jedan od najuspješnijih, najuticajnijih i najtrajnijih muzičkih pop grupa u svijetu.

Na omotu albuma, koji je kreirao slikar Natanijel Meri Kvin, nalazi se šarena, gotovo groteskna, kompozitna slika Džegera, Ričardsa i Vuda. Njihove preuveličane, zbrkane crte lica sastavljene su u jedan unakaženi portret.

Na popodnevnoj zabavi povodom objavljivanja albuma, trojica "Stonsa" su prošetala crvenim tepihom, pozirala za fotografe i obavila intervju sa komičarem i voditeljem Konanom O`Brajanom.

Albumu "Forin tangs" prethodilo je digitalno izdanje glavnog singla "In d stars", zajedno sa uvodnom numerom albuma "Raf and tvistid".

Fizičko izdanje prvog singla naći će se u prodaji 15. maja.

"Forin tangs" je drugi studijski album "Stonsa" od smrti bubnjara Čarlija Votsa 2021. godine i 25. set nove muzike od osnivanja benda 1962. godine sa postavom koja je uključivala Džegera kao pjevača, Ričardsa na gitari i multiinstrumentalistu Brajana Džonsa, koji je umro 1969. godine. 

(Srna)

