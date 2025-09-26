The Rolling Stones pod tužbom u Madridu: Španski bend ih optužuje za plagijat pjesme

Frontmen španskog benda Angelslang tvrdi da su Mik Džeger i Kit Ričards iskoristili dijelove dvije njegove pjesme za hit "Living in a Ghost Town". Slučaj je stigao pred madridski sud, nakon što je američki odbacio nadležnost.

Izvor: Shutterstock/ Everett Collection

The Rolling Stones suočavaju se sa tužbom španskog benda Angelslang, čiji vođa Serhio Garsija Fernandes tvrdi da su Mik Džeger i Kit Ričards iskoristili delove njegovih pesama kako bi stvorili numeru "Living in a Ghost Town", objavljenu tokom pandemije 2020. godine.

Fernandes, argentinski muzičar koji živi u Madridu, podnio je tužbu za kršenje autorskih prava pred 19. trgovinskim sudom u Madridu, tvrdeći da su Stonesi neovlašćeno koristili dijelove pjesama "So Sorry" iz 2006. i "Seed of God" iz 2007. godine.

Pjesma "Living in a Ghost Town", koja kombinuje rege i bluz-rok, objavljena je uz spot inspirisan pandemijom, a u maju 2020. godine dostigla je treće mesto na listi Hot Rock & Alternative Songs.

Džeger: "Pjesmu smo snimili prije karantina"

U vrijeme objavljivanja pesme, Mik Džeger je izjavio:

"The Stones su snimali novi materijal u studiju prije karantina, a jedna pesma nam se posebno izdvajala zbog situacije u kojoj smo se svi našli. Doradili smo je u izolaciji i odlučili da je objavimo sada."

Kit Ričards je dodao:

"Pjesmu smo snimili godinu dana ranije u Los Anđelesu, kao dio novog albuma na kojem i dalje radimo. Onda je sve krenulo nizbrdo i Mik i ja smo odlučili da mora odmah da izađe."

Američki sud odbio slučaj - tužba premještena u Španiju

Prvobitno je tužba podnijeta federalnom sudu u Nju Orleansu, ali je odbačena jer američki sud nije imao nadležnost - Džeger i Ričards su Britanci, Fernandes živi u Španiji, a bend je nastupao u Nju Orleansu samo četiri puta.

Tužba je zatim premještena u Madrid, "u skladu sa željom njihovih Satanskih veličanstava da se slučaj vodi u Španiji", kako je Fernandes izjavio za španski dnevnik ABC.

On tvrdi da su time i sami Stonesi priznali da sličnosti između pjesama postoje.

Kontakt sa Džegerovim bratom i sumnjive sličnosti

Fernandes navodi da je još 2013. godine, nakon jednog koncerta u Madridu, upoznao Krisa Džegera, Mikovog brata, i predao mu demo CD sa pjesmama.

Tvrdi da mu je Kris potom poslao mejl u kojem je napisao da je njegov zvuk nešto što bi The Rolling Stones mogli želeti da koriste.

Postoje i drugi mejlovi koje Fernandes prikazuje kao dokaz da je delio tekstove i muzičke ideje sa članovima tima Rolling Stonesa.

Ko je koga inspirisao?

Poznato je da su The Rolling Stones uticali na bezbroj bendova širom svijeta, pa se postavlja pitanje da li su Angelslang zapravo crpili inspiraciju iz rada Stonesa, a ne obrnuto.

Ipak, Fernandes insistira na tome da je došlo do "fragmentovanog plagijata", tto jest da su određeni prepoznatljivi dijelovi njegovih pesama kopirani, uključujući melodiju vokala, harmoniku, tempo, ritam perkusija i progresije akorda.

Njegova odbrana je sudu dostavila muzičko-ekspertski izvještaj koji, kako kažu, potvrđuje tvrdnje o sličnosti.

AI teorija i problemi sa zdravljem

Fernandes ide i korak dalje, tvrdi da su Stonesi možda koristili vještačku inteligenciju (AI) da spoje dvije njegove pjesme u jedan hibrid i da su potom svirali preko toga.

Međutim, sam priznaje da je to samo pretpostavka, jer AI tehnologija 2020. nije bila dovoljno razvijena za takve kompleksne muzičke zadatke.

Na kraju, Fernandes tvrdi da se suočava sa zdravstvenim problemima zbog hakovanja i uznemiravanja na društvenim mrežama, te je, kako kaže, čak pripremio zavještanje, u slučaju da mu se nešto desi tokom trajanja sudskog postupka.

(euronews.com)