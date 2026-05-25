Godinama su ga vidjeli kao novog agenta 007: Idris Elba stavio tačku na glasine o Bondu

Glumac Idris Elba se od 2014. godine spominje kao sljedeći agent 007

Glumac Idris Elba, koji je osvojio svijet hit serijama i filmovima, među kojima su i Marvelova ostvarenja "Tor" i "Infinity war", riješio je da otkrije istinu o glasinama koje su kružile više od decenije.

U pitanju je njegov angažman u najdugovječnijem serijalu na svijetu, filmovima o Džejmsu Bondu.

Idris Elba tvrdi da nikada nije bio ozbiljan kandidat za ulogu Džejmsa Bonda, uprkos višegodišnjim nagađanjima koja su ga svrstavala među najozbiljnije moguće nasljednike Danijela Krejga. Glumac je to ekskluzivno rekao za „People“ na premijeri svog novog filma u Los Anđelesu.

Na pitanje kako se osjeća zbog toga što se njegovo ime godinama pominjalo u kontekstu novog filma o agentu 007, 53-godišnji Elba je na premijeri filma „Masters of the Universe“, održanoj u ponedjeljak 18. maja, dao vrlo jasan odgovor.

"Moje ime nije u igri, nema šanse“, rekao je i dodao: "Traže nekog mlađeg. Želim im svu sreću svijeta. Jedva čekam da vidim kako će to izgledati, biće nevjerovatno. Iskreno, nikada nisam bio u trci. Uopšte nisam bio kandidat.“

Slavni glumac i ranije je govorio o toj temi. Gostujući 2023. godine u podkastu "SmartLess", priznao je da su mu glasine o preuzimanju uloge Bonda izuzetno laskale, ali i da mu se sve zajedno zgadilo kada se rasprava svela na pitanje rase.

"Svi smo mi glumci i razumijemo da je to jedna od onih uloga koje svi žele. To je kao da vas proglase najseksipilnijim muškarcem na svijetu“, rekao je tada, aludirajući na titulu koju mu je časopis „People“ dodijelio 2018. godine.

Kada vas pitaju da li biste mogli da postanete Džejms Bond, to je kao da ste na neki način dostigli vrhunac.“

"U suštini, bio je to ogroman kompliment što je praktično cijeli svijet, osim nekih kutaka o kojima nećemo, bio srećan zbog ideje da me uopšte razmatraju“, nastavio je.

"Oni kojima se ta ideja nije dopadala učinili su cijelu stvar odvratnom i odbojnom jer se sve svelo na pitanje rase. Postalo je besmisleno, a ja sam podnio najveći teret toga.“

