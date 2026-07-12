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Objavljen prvi trejler za film "Dina: Treći dio", fanovi oduševljeni: Karte za premijeru dostižu cijenu od 900 evra

Objavljen prvi trejler za film "Dina: Treći dio", fanovi oduševljeni: Karte za premijeru dostižu cijenu od 900 evra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Zvanični trejler i prvi plakat za film Dina: Treći deo konačno su predstavljeni, na veliko oduševljenje obožavalaca jedne od najhvaljenijih filmskih franšiza današnjice.

Zvanični trejler i prvi plakat za film Dina Izvor: Youtube printscreen / Blitz Film Srbija

Dugo očekivani nastavak "Dina: Treći dio" donosi novo poglavlje reditelja Denija Vilneva, nastavljajući priču započetu filmovima "Dina" i "Dina: Drugi dio", inspirisanu romanom Dune Messiah legendarnog autora Frenka Herberta.

U novom nastavku ponovo susrećemo Pola Atreida, kojeg tumači Timoti Šalame, sada kao cara poznatog univerzuma, suočenog sa posljedicama svojih odluka i teretom moći koju je stekao.

Pogledajte trejler:

Dina Treći deo trejler
Izvor: Youtube / Blitz Film Srbija

Čani, koju igra Zendeja, nastavlja svoje putovanje kroz svet obeležen sukobima i velikim promjenama, dok se Pol suočava sa novim političkim prijetnjama, neprijateljima i izazovima koji će oblikovati budućnost Arakisa i čitavog Carstva.

Zvanični trejler donosi prvi pogled na povratak poznatih likova, uključujući Dankana Ajdaha, kojeg ponovo tumači Džejson Momoa, dok se glumačkoj postavi pridružuje Robert Patinson u ulozi Sajtejla. Uz impresivne vizuale, monumentalne akcione scene i snažne emotivne trenutke, prvi kadrovi najavljuju završno poglavlje koje će dodatno proširiti bogati svet Frenka Herberta.

Pogledajte kadrove:

Novi trejler i plakat potvrđuju da "Dina: Treći dio" nastavlja prepoznatljivu kombinaciju spektakularne filmske produkcije, kompleksne priče i snažnih emotivnih trenutaka koji su prethodne nastavke učinili globalnim filmskim fenomenom. Film istražuje teme moći, sudbine, odgovornosti i posljedica velikih odluka, ponovo vodeći publiku na planetu Arakis i u svijet epskih sukoba koji prevazilaze granice pojedinca.

Reditelj Deni Vilnev donosi završno poglavlje svoje filmske vizije svijeta Dine, stvarajući novo iskustvo koje nastavlja nasleđe prethodnih filmova, ali istovremeno donosi sopstveni identitet i novu emotivnu dubinu.

U glavnim ulogama vraćaju se Timoti Šalame, Zendeja, Florens Pju, Rebeka Ferguson, Havijer Bardem, Džoš Brolin, Šarlot Rempling i Anja Tejlor-Džoj, dok se glumačkoj ekipi pridružuje Robert Patinson kao Skejtejl, uz povratak Džejsona Momoe u ulozi Dankana Ajdaha.

"Dina: Treći dio" u bioskope stiže 17. decembra 2026. godine, u distribuciji Blitz filma, a gledaoci će imati priliku da ovu epsku naučnofantastičnu priču dožive na velikom platnu. Ono što je zanimljivo je da se ulaznice za dugo očekivani treći nastavak filmskog serijala "Dune" u IMAX formatu već se preprodaju po neverovatnim cijenama koje dostižu i do 1000 dolara (oko 920 evra).

(Kurir / MONDO)   

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