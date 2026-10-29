EXIT se vraća u Srbiju već sljedećeg ljeta: Organizatori zvanično potvrdili i otkrili šta spremaju

Ovogodišnje izdanje održano je na više lokacija širom svijeta, uključujući Crnu Goru, Maltu i Egipat.

Izvor: Ilija Baošić

EXIT festival vraća se u Srbiju već narednog jula, najavili su organizatori na zvaničnim nalozima.

Iako je prvobitno bilo planirano da se festival u punom obimu vrati 2028. godine, organizatori su odlučili da se publika na Petrovaradinskoj tvrđavi okupi i sljedeće godine, uz posebno festivalsko izdanje čije će detalje naknadno otkriti.

"Nakon tri dana proslavljanja ove istorijske pobjede (u pravom srpskom stilu), presrećni smo što možemo da potvrdimo: Exit se vraća kući", saopštili su organizatori.

Kako su naveli, ranije su isticali da će se festival vratiti u Srbiju kada se, prema njihovim riječima, u zemlji ponovo uspostavi sloboda.

Organizatori su povratak povezali sa hrabrošću, odlučnošću i istrajnošću studenata u Srbiji.

Prvobitni plan bio je da se EXIT u punom obimu vrati 2028. godine, budući da je za organizaciju takvog događaja potrebno najmanje 18 mjeseci priprema. Međutim, kako navode, veliki broj poruka, mejlova i komentara publike, kao i interesovanje medija, podstakli su ih da najave okupljanje već narednog ljeta.

"Iako je veliki povratak EXIT-a planiran za 2028. godinu, već sljedećeg jula ponovo se okupljamo na Tvrđavi kako bismo proslavili slobodu, jedinstvo i ljubav, uz posebno EXIT iskustvo koje ćemo uskoro otkriti", poručili su organizatori.

Podsjetimo, organizatori su ranije ocijenili da je EXIT u Srbiji "suštinski zabranjen" zbog podrške koju su pružili studentima. Festival se ove godine nije održao u Novom Sadu, gdje je prethodnih 25 godina bio organizovan na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Umjesto toga, ovogodišnje izdanje održano je na više lokacija širom svijeta, uključujući Crnu Goru, Maltu i Egipat.

(MONDO)