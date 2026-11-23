Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta oglasio se povodom peticije za otkazivanje koncerta Jakova Jozinovića u novogodišnjoj noći.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Povodom peticije kojom se traži otkazivanje novogodišnjeg koncerta mladog pjevača Jakova Jozinovića u Splitu, zvanično se oglasio i gradonačelnik Tomislav Šuta. On je jasno poručio da gradska uprava ostaje pri ranije dogovorenom prazničnom programu, te da će Jozinović održati nastup 31. decembra po prvobitnom planu.

"Svi koje smo predstavili će nastupiti i mislim da je to konačna odluka. Nema više nikakvih peticija. Grad je donio odluku koja će biti sprovedena", bio je izričit Šuta.

Izvor: TikTok printscreen / Jakov Jozinović

Iako je naveo da razumije potrebu građana da izraze svoje mišljenje i nezadovoljstvo, gradonačelnik se osvrnuo i na način na koji se pojedine građanske inicijative formiraju i vode.

"Sve smo predstavili, danas je javno dostupno sve, svi tačni detalji i sve što će se dešavati po gradu, a to uključuje i koncert samog Jakova Jozinovića", dodao je gradonačelnik.

Na novinarsko pitanje da li bi promijenio stav ukoliko peticija prikupi 20.000 potpisa – što je bio slučaj kada se odlučivalo o nastupu Dina Merlina, Šuta je ostao nepokolebljiv:

"Sve sam već rekao. Program će se realizovati kako je i zamišljen".

Izvor: MONDO

Zašto je pokrenuta peticija?

Inicijativa pod nazivom "Split pamti! – Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pjevanja u logoru SPENS i Nišu" pokrenuta je na internet platformi Peticije.hr. Pokretači su od gradskih vlasti zatražili da obustave koncert i onemoguće finansiranje nastupa javnim novcem.

Kao glavni razlog nezadovoljstva navedeni su pjevačevi prethodni nastupi u Srbiji. Organizatori peticije tvrde da je njegov koncert u novosadskoj dvorani SPENS povrijedio osjećanja nekadašnjih logoraša, uz tvrdnje da su u toj dvorani 1991. godine bili zatočeni hrvatski branitelji i civili (što je u javnosti osporeno).

Vidi opis Gradonačelnik Splita poručio: Peticija ne mijenja odluku, Jakov Jozinović ostaje dio novogodišnjeg programa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Kao dodatna zamjerka istaknuto je i to što je Jozinović pjevao u Nišu tri dana uoči obilježavanja godišnjice pada Vukovara 18. novembra. Inicijativa je u trenutku izvještavanja brojala 4.790 potpisa, dok je zadati cilj bio 5.000.

Slučaj Dina Merlina i troškovi Adventa

U javnosti se povuklo i pitanje zašto je Grad ranije odustao od organizacije nastupa Dina Merlina, dok kod Jozinovića odbija svaku izmjenu. Šuta je pojasnio da su okolnosti tada bile sasvim drugačije i da je cijela tema u javnosti bila pogrešno plasirana, naročito u dijelu gdje su troškovi nastupa dovođeni u vezu sa kupovinom medicinskog PET/CT uređaja. Kako je podvukao, Grad uopšte nije nadležan za zdravstvo, a nabavku tog uređaja preuzelo je resorno Ministarstvo i taj postupak je već u toku.

Gradonačelnik je podsjetio i da Split za organizaciju ovogodišnjeg Adventa izdvaja znatno skromnija sredstva u poređenju sa drugim sredinama, prvenstveno Zagrebom, zaključivši da će se novogodišnji doček održati po predviđenom planu, piše Index.hr.

(Mondo.rs)