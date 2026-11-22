Nakon što je prethodno pokrenuta inicijativa za otkazivanje nastupa Dina Merlina, sada je na meti kritika i angažman Jakova Jozinovića.

Izvor: MONDO

Najavljeni nastup mladog pjevača Jakova Jozinovića na dočeku Nove godine u Splitu izazvao je nezadovoljstvo dijela građana, koji zahtjevaju da mu se otkaže koncert zakazan za 31. decembar.

Na platformi Peticije.hr pokrenuta je akcija kojom se od splitskog gradonačelnika Tomislava Šute traži da odustane od Jozinovićevog koncerta i da se njegov nastup ne finansira novcem građana.

Zbog nastupa u Novom Sadu i Nišu traže otkazivanje koncerta

Kao glavni razlog nezadovoljstva pokretači peticije navode Jozinovićeve ranije koncerte u Novom Sadu i Nišu, za koje smatraju da su sporni zbog istorijskih događaja povezanih sa ratom u Hrvatskoj.

Vidi opis Pokrenuta peticija da se Jakovu zabrani nastup u Splitu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 13 13 / 13

Autori inicijative posebno ističu njegov nastup u novosadskoj dvorani SPENS, tvrdeći da je time zanemario osjećanja preživjelih vukovarskih logoraša. Prema njihovim navodima, oni su ga ranije pozivali da otkaže koncert ili da ga premjesti na drugu lokaciju.

Kao dodatni razlog za protivljenje njegovom dolasku u Split navode nastup u Nišu, održan tri dana prije 18. novembra, datuma kada se obilježava godišnjica pada Vukovara.

Pokretači peticije podsjećaju i da su tokom rata u Hrvatskoj u Nišu bili zatočeni i zlostavljani hrvatski branitelji i civili.

Prikupljaju 5.000 potpisa

Inicijativa je pokrenuta pod nazivom "Split pamti! - Otkazivanje nastupa Jakova Jozinovića nakon pjevanja u logoru SPENS i Nišu".

U trenutku objavljivanja prvobitnog teksta peticiju je potpisalo 1.646 osoba, a cilj organizatora je da prikupe ukupno 5.000 potpisa.

Od gradonačelnika Tomislava Šute zahtijevaju da otkaže Jozinovićev nastup na novogodišnjem dočeku, uz obrazloženje da bi takva odluka predstavljala znak poštovanja prema žrtvama rata i osobama koje su preživjele zatočeništvo.

(Dnevni avaz/MONDO)