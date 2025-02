Kako stilizovati kratak mantil koji dugo nije bio popularniji? Žene od stila će ga nositi na proljeće

Šik komad za proljeće 2025. se vratio - kratak mantil koji žene od stila obožavaju

Ako ste se početkom godine našli na modnoj strani TikToka, teško da vam je promakao viralni zvuk “Trench coat buttoned to the top”(“Mantil zakopčan do grla”). Ovaj “meme” nastao je nakon neslavnog susreta Lily-Rose Depp i njene obožavateljke, koja je, između ostalog, zgroženo komentarisala outfit mlade glumice: “Upravo je izašla tvoja nova serija, u trendu si, tata ti je bio na sudu. Ne možeš hodati Sohom i izgledati ovako ludo. Mantil zakopčan do vrha i ove baletanke-papuče. Šta se događa?”