80:20 princip za super vitko i zdravo tijelo: Dženifer Aniston ga se drži, nije skupo i ne broje se kalorije

Ne postoji jednostavniji režim ishrane od principa 80:20 kog se pridržava i Dženifer Aniston za super vitko i zdravo tijelo.

Izvor: Vital Proteins/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ako ste ikada pokušali neki restriktivni plan ishrane, vjerovatno ste se jpod pritiskom da se odreknete nekih stvari koje volite. Bilo da je u pitanju čaša vina, parče torte ili pice, većina tih "izazova" ne uključuje ove stvari jer – pa, nisu baš najbolji za nas.

Na sreću, postoji drugačiji način pristupa zdravlju, koji je voljen i od strane poznatih ličnosti i od strane zdravstvenih profesionalaca. Pristup 80/20 nije nova ideja, ali je glumica Dženifer Aniston nedavno u intervjuu za Allure istakla svoju ljubav prema ovom načinu života. Tako da je to nešto što je sada u mnogim glavama, uključujući i moju.

Ako nikada niste čuli za pristup 80/20, vrlo je jednostavan. U suštini, 80% vremena donosite zdrave izbore, a preostalih 20% dozvoljavate sebi fleksibilnost – tj. uživanja i nagrade. I tih 20% može biti jednako važno kao i 80%, kako je Aniston rekla.

„Morate da živite svoj život“, rekla je ona za Allure. „80% zdravog života, a 20%: Pijte martini, jedite picu i burgere i ostanite do kasno sa prijateljima. Postoji balans.“

Izvor: Vital Proteins/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Balans je ključna tema u pristupu 80/20. Zdravlje bi trebalo da bude prijatno, i eliminisanje svih stvari koje volimo u životu jednostavno nije održivo.

Pristup 80/20 nije ništa novo, a zašto bi mogao da promijeni vaš život saznajte u nastavku.

Šta je pristup 80/20?

„S ovim pristupom, donosimo zdrave izbore 80% vremena i omogućavamo fleksibilnost za preostalih 20%, uklanjajući pritisak savršenstva.“, tvrdi nutricionista Donna Peters, osnivač The Nourish + Flourish Box.

Dakle, umjesto pristupa sve ili ništa, koji podrazumeva mnogo restrikcija, pristup 80/20 stavlja akcenat na zdravlje većinu vremena. Ostavljamo prostor za uživanje u stvarima koje znamo da nisu nužno dobre za nas, ali ih ne želimo potpuno eliminisati.

Zbog toga se pristup 80/20 smatra održivim pristupom zdravlju, zbog čega ga mnogi poznati ljudi i zdravstveni stručnjaci podržavaju.

„Ovaj pristup se fokusira na zdravu ishranu, redovno vježbanje, dobar san i zdrave navike većinu vremena, dok vam omogućava fleksibilnost da uživate u uživanjima i nagradama bez griže savjesti“, kaže Jonathan Kibble, šef za vježbanje i fizičku aktivnost u Vitalityju. „Ovaj uravnoteženi pristup može pomoći da zdrav način života bude održiviji i prijatniji na duže staze.“

Koje su prednosti pokušaja pristupa 80/20?

Ispod su četiri ključne prednosti koje dolaze s ovim pristupom.

I dalje uživamo u stvarima koje nas čine srećnima

Ova prednost se sama po sebi nameće. Dajući sebi dozvolu da uživamo u stvarima koje nas usrećuju, umjesto da ih potpuno eliminišemo, vjerovatno ćemo biti srećniji.

I postoji istraživanje koje to potvrđuje. Jedna studija je pokazala da fleksibilni pristupi ishrani, poput pravila 80/20, dovode do većeg psihološkog blagostanja i smanjenog stresa u vezi s hranom.

Izvor: Shutterstock

Lakše je pridržavati se na duže staze

Uzimajući uravnotežen pristup zdravlju, vjerovatnije je da ćemo se pridržavati zdravih navika na duže staze. Uzmite ovo malo istraživanje kao dokaz, koje je otkrilo da su učesnici koji su pratili pravilo 80/20 bili skloniji da održavaju svoj režim ishrane u poređenju sa učesnicima na restriktivnijim dijetama.

„Dozvoljavanje povremenih užitaka drži vas motivisanim“, objašnjava Kibble. „Ovo dovodi do doslednih zdravih ponašanja koja je lakše održavati.“

I ovo se ne odnosi samo na ishranu. Uključivanje dana za odmor i oporavak u naš režim vježbanja pomaže nam da izgradimo održiviji odnos prema vježbanju, jer nam pruža fizički i mentalni odmor. „Uzimanje dana odmora od vežbanja da se opustite na sofi ili uživate u svom slobodnom vremenu je esencijalno za sprečavanje burnout-a i smanjenje rizika od povreda“, potvrđuje Kibble.

Izvor: Shutterstock

Podstiče zdrav odnos prema hrani

Istraživanja su pokazala da restriktivne dijete često podstiču nezdrav odnos prema hrani. Pristup 80/20 pomera fokus sa restrikcije na balans - što, prema stručnjacima, podstiče nas da imamo bolji odnos prema hrani.

„Hrana je tu da bismo uživali u njoj“,naglašava Andrew Isaac, Vitality trener za zdravlje i wellness. „Odbijanje uživanja u omiljenim poslasticama često dovodi do prekomjernog uživanja i nezdravog odnosa prema hrani, ispunjenog krivicom i stidom. Važno je uključiti hranu koju volite, čak i ako nije najzdravija, u vašu ishranu.“

Podstiče socijalne veze

„Pristup 80/20 je sjajan za podršku socijalnim vezama - jer dijeljenje obroka sa prijateljima ili uživanje u čaši vina ne bi trebalo da bude zabranjeno“, kaže Peters.

Ograničavanje onoga što jedemo i koliko kasno možemo da ostanemo, ostavlja manje prostora za druženje sa drugima. Ali dajući sebi prostor za fleksibilnost - bilo da je to pica veče sa prijateljima, telefonski razgovor koji traje duže nego obično, ili opuštanje uz čašu vina - možemo poboljšati socijalne veze. A svi znamo koliko su veze važne za naše opšte blagostanje.

Koje poznate ličnosti vole pristup 80/20?

Pored Dženifer Aniston, postoje i druge poznate ličnosti koje su otvoreno podržale pristup 80/20. Glumica Dru Barimor je u intervjuu iz 2019. godine za PureWow podijelila svoju ljubav prema ovom načinu života, jer joj omogućava da i dalje uživa u tjestenini i vinu („jer, prokletstvo, volim svoje vino!“).

Izvor: Shutterstock

Glumica Kejt Hadson takođe je naglasila važnost uravnoteženog pristupa zdravlju. Rekla je za Cosmopolitan UK da možete živjeti zdrav život „u ovom svetu wellnessa, bez striktnih i previše rigoroznih pristupa“. Hadson stoga ne osjeća krivicu što preskoči trening ili jede stvari koje želi, prije nego što pritisne dugme za resetovanje.

Izvor: Instagram

Australijska manekenka Miranda Ker takođe je govorila o svojoj ljubavi prema pravilu 80/20 na svom blogu The Organic Edit.

„Ono što najviše volim kod pravila 80/20 je što to nije dijeta, već zdrav pristup ishrani“, piše ona. „Ako imate želju za nečim, idite na to i nemojte osjećati krivicu. Kada sebi uskraćujemo slatkiše, često ih samo još više želimo, i umjesto da pojedemo jedan komadić čokolade, pojedemo cijelu tablu.“

Kako da pokušate pristup 80/20 sami?

Ako vam pristup 80/20 zvuči privlačno kao i meni, evo nekoliko praktičnih savjeta kako da počnete.

Ishrana: „Fokusirajte se na cijele, hranljive namirnice za većinu obroka“, savjetuje dr Suzanne Wylie, ljekar i medicinski savetnik za IQdoctor. „Dobro izbalansirana ishrana uključuje nemasne proteine, integralne žitarice, zdrave masti i puno voća i povrća - ali možete i dalje uživati u povremenim užicima ili obrocima van kuće.“

Vježbanje: Pokušajte da održavate dosljednu rutinu vježbanja. Ovde nema tačnih i pogrešnih odgovora sve dok pomerate svoje telo na način koji vam prija, ali ako je moguće, pokušajte da uključite kombinaciju treninga snage i kardiovaskularnih aktivnosti, poput hodanja. „A s pravilom 80/20, savršenstvo nije potrebno – preskakanje treninga ili manje aktivan dan ne treba da se dožive kao neuspjeh, već kao deo fleksibilnog i dugoročnog pristupa fitnesu“, kaže dr Suzanne.

Izvor: Shutterstock

San: Dr Suzanne savetuje da ciljate na najmanje sedam sati sna po noći (do devet se smatra korisnim). „Dobar san - kao što je održavanje dosljednog vremena za spavanje, smanjenje vremena pred ekranom pre spavanja i upravljanje stresom - može značajno poboljšati kvalitet sna“, predlaže ona. Ali, ako se osjećate kao da želite da spavate duže vikendom, ili ostanete do kasno jedne noći da uživate u kvalitetnom vremenu sa voljenima, to je takođe u redu.

„Život može biti nepredvidljiv, tako da je važno prilagoditi svoj pristup kad god je to potrebno“, savjetuje Kibble. „Ako imate nedjelju u kojoj se više opuštate, uravnotežite to zdravijim izborima naredne nedjelje.“

Kako da izvučete najviše iz 80/20 pristupa zdravlju?

Da biste izvukli najviše iz 80/20 pristupa, pokušajte da ne stavljate previše pritiska na postizanje savršenog 80/20 odnosa. Umjesto toga, fokusirajte se na integraciju zdravih navika u ishrani, fizičkoj aktivnosti i spavanju u vašem danu, a zatim dozvolite uživanje u poslasticama i fleksibilnost kada osjetite da vam je to potrebno.

Trener za zdravlje i wellness Endru Isak savjetuje da ograničite distrakcije dok uživate u poslastici kao dijelu vaših 20% vremena. „Odvojite vreme da uživate u ukusu, senzacijama i mirisima ili zvucima koje oni stvaraju. Svjesno jedenje može u velikoj mjeri poboljšati vaše uživanje, pomažući vam da održite balans bez distrakcija ili jedenja bez razmišljanja.“