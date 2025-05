"Ne znam ni da li se umijem ujutru": Kameron Dijaz ima 52 godine i ni trunku botoksa, ovo je njena tajna njege

Kameron Dijaz otkrila je jednostavnu rutinu njege bez botoksa i skupih tretmana, iznenadićete se u čemu je njena tajna.

Kameron Dijaz ima 52 godine, a izgleda bar 15 mlađe. Iako nikada nije isticala previše svoj izgled, mnogi se pitaju na koji način joj uspijeva da održi svježe i zategnuto lice i u 6. deceniji.

Kameron je nedavno otkrila da ne koristi botoks niti filere, već da se odlučuje za prirodniji izgled.

"Kameron je često bila pod pritiskom da treba da proba botoks zbog uloga, ali joj se nikada nije sviđalo to što će botoks da joj promijeni lice i odustala je od toga. Danas se vidi da joj se ta odluka isplatila jer izgleda fantastično i veoma prirodno, za razliku od mnogih svojih vršnjakinja", rekao je izvor blizak glumici.

Kada je u pitanju ishrana, Kameron se fokusira na zdravije namirnice i organsku hranu, uključujući čak i organsko vino. Takođe, ona redovno ide na kozmetičke tretmane lica, što dodatno hidrira njenu kožu.

Kameron je neko ko uvijek bira blagu šminku u nježnim tonovima, a evo kojih se pravila pridržava:

"Kada kožu napravite monohromatskom, problematična područja djeluju istaknutije, pa će na primjer sve neravnine izgledati izdignutije. Koristi malo proizvoda i njena koža je nježna na dodir", rekao je Guči Vestmen, njen šminker.

On je dodao i da glumica voli da koristi dvije nijanse pudera.

"Fokusirajte se na područja koja su svjetlija i istaknite ih. Generalno, držite se pravila da tamnija boja bude usmjerena nagore i ka spoljašnosti."

Rutina njege kože Kameron Dijaz

Kameron Dijaz je ranije u BBC-jevom podkastu "Rule Breakers" priznala da nije baš posvećena njezi kože.

"Iskreno, ni sama ne znam. Bukvalno ništa ne radim. Kao da nikad ne umivam lice", rekla je tada kroz osmijeh i dodala:

"Ako imam sreće, dva puta mjesečno pomislim: 'Oh, možda bih mogla ovo da stavim. Jednom je dovoljno, zar ne?' I onda se zapitam – da li je to sve što treba da radim? Jednostavno, trenutno nisam u fazi života kada ulažem energiju u to."

Ipak, u razgovoru za Goop, glumica je otkrila da ipak koristi nekoliko osnovnih proizvoda.

"Imam ulje za lice i retinol brenda Versed, i to je otprilike sve. Kad ustanem, samo pustim vodu pod tušem preko lica, čak ni ne koristim sredstvo za čišćenje ujutru", rekla je.

Kameron je istakla da joj je važno da rutina bude jednostavna i neopterećujuća.

"Veći dio karijere sam se svakodnevno šminkala zbog posla, i to je baš opterećivalo moju kožu. Stalno sam imala bubuljice. A otkad sam u četrdesetim prestala da nosim šminku tako često, naravno, starija sam, ali su mi se bubuljice i tada pojavljivale. Mnogo više volim svoju kožu ovako", zaključila je Kameron koja izbjegava šminku kad god može.

