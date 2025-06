Japanska metoda za spavanje u vrelim noćima: Provjereno "radi", ne treba vam klima i ne košta ništa

Vrućina uzrokuje gubitak velike količine vode, često izaziva umor i podstiče glavobolje. Takođe može da oteža uspavljivanje i izazove često buđenje noću.

Izvor: Shutterstock/antoniodiaz

Visoke temperature mogu da vam otežaju uspavljivanje. Klimatizacija nije jedino rješenje, a Japanci takođe imaju svoj recept za vrele noći. Ove metode mogu u početku da deluju neobično, ali najvažnije je da deluju. I za razliku od sve popularnijih klima uređaja, nemaju toliko neželjenih efekata, a ne koštaju ništa.

Najvažnije je da spriječite da se prostorija u kojoj ćete spavati previše zagreje. Izbjegavajte provetravanje tokom dana, mnogo je bolje otvoriti prozore rano ujutru ili kasno uveče ili noću, kada je vazduh svježiji. Takođe je važno da imate zavese ili još bolje, roletne, koje će zaštititi od sunca i toplote. Savet stručnjaka je i da ne gledate TV ili koristite računar u spavaćoj sobi, jer ovi uređaji emituju dodatnu toplotu.

Važno je i u čemu i na čemu spavate. Najbolje je da birate posteljinu od prirodnih tkanina poput lana, pamuka ili svile. Međutim, izbjegavajte sintetička vlakna, u kojima se telo više znoji. U letnjim mjesecima, naravno, odustanite od debelih jorgana ili ćebadi. Ako volite da budete nečim pokriveni dok spavate, neka to bude tanak čaršav.

Dva sata prije nego što planirate da odete u krevet, preskočite velike, teške obroke. Zbog toga se često osjećate tromo i više se znojite. A da ne pominjemo da ova navika ima užasan uticaj na kvalitet vašeg noćnog sna.

Stručnjaci takođe ne preporučuju spavanje sa uključenim ventilatorom. Ideja može da deluje idealno, ali u stvarnosti često nanosi više štete. Tada rizikujete respiratorne probleme, alergije, suve oči i kožu, kao i nesanicu. Ventilator u radu može da oteža uspavljivanje ili izazove buđenje.

Pored toga, rotirajuće lopatice, koje duvaju polen i prašinu, mogu kod nekih ljudi da izazovu polensku groznicu, otežaju disanje i, kao rezultat toga, spreče san. Pored toga, dolazi do isušivanja kože, grla, usta, što je rezultat hladnog vazduha koji se izduva. Hladan vazduh takođe može da dovede do napetosti mišića, a ujutru do grčeva i ukočenosti.

Japanska tehnika ljetnjeg spavanja

Druga metoda je ideja sa Dalekog istoka. Činjenica je da je zagrijani vazduh lakši i podiže se naviše, dok će vazduh kod poda biti hladniji. Zato se leti isplati preći na pod i spavati na dušeku.

(MONDO)