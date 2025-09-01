Kafa vas uspavljuje, a ne budi? Provjerite da li i vi ovo radite pogrešno svakog jutra

Ako vas kafa zapravo čini pospanim, saznajte šta bi trebalo da izbjegavate.

Izvor: Shutterstock/SpeedKingz

Kafa je neizostavan dio jutarnjih rituala mnogih ljudi. Često se posmatra kao prirodni stimulans koji budi mozak i tijelo zahvaljujući kofeinu. Ipak, kod nekih se javlja suprotan efekat - pospanost nakon šoljice kafe. Kako je to moguće? Evo šta bi trebalo da izbjegavate.

Kafa s kofeinom stimuliše nervni sistem i mozak. Željeni efekat, bolju koncentraciju i nalet energije, možete da osjetite već 5 do 30 minuta nakon ispijanja.

Međutim, dejstvo kafe zavisi od mnogo faktora, poput tolerancije na kofein ili tjelesne težine. Zato kafa ne mora uvijek da podigne energiju. Ponekad izaziva potpuno suprotan efekat, umor i sanjivost.

Šta treba da izbjegavate?

Pretjerivanje s kofeinom nikako nije zdravo. Maksimalna dnevna doza za odraslu osobu iznosi oko 300 mg. Prekoračenje može da izazove smetnje u koncentraciji i motoričkim funkcijama.

Izvor: Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock

Pospanost poslije kafe može da nastane iz nekoliko razloga. Prvo, kofein blokira dejstvo adenozina, supstance koja reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kada nivo kofeina opadne, adenozin naglo preuzima primat, što izaziva osjećaj umora.

Drugo, kafa podiže kortizol, hormon stresa, koji dugoročno može da doprinese osjećaju iscrpljenosti.

Treće, šećer u kafi ili slatkiši uz nju mogu dodatno da pogoršaju stvar. Pošto se šećer brže metaboliše od kofeina, nakon kratkog naleta energije, dolazi nagli pad i osjećaj pospanosti.

O odvikavanju od kafe

Sve više ljudi odlučuje da potpuno izbaci kafu. Ipak, ako to učinite naglo, tijelo može da reaguje simptomima krize: glavoboljom, problemima s koncentracijom, nervozom, mučninom pa i, paradoksalno, pospanošću.

Zato je najbolje da smanjujete unos postepeno, kako bi se organizam prilagodio i izbjegle neprijatne posljedice.

(MONDO)