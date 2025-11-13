logo
Svjetski dan ljubaznosti: Vrijeme je da budemo bolji jedni prema drugima

Svjetski dan ljubaznosti: Vrijeme je da budemo bolji jedni prema drugima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Blaga riječ, topli pogled i ljudska pažnja nisu staromodna vrijednost, već temelj zdravih odnosa i dobrog mentalnog zdravlja, rekla je povodom Međunarodnog dana ljubaznosti, psiholog i porodični psihoterapeut Maja Savanović Zorić.

svjetski dan ljubaznosti Izvor: Shutterstock

Prema njenim riječima, ljubaznost je nekada bila svakodnevna navika, a danas se čini kao rijedak dar.

"U svijetu brzine, gdje svako žuri da nešto dokaže, a malo ko ima vremena da sasluša, ljubaznost je postala luksuz koji ne bismo smjeli izgubiti", rekla je ona.

Psiholog navodi da djeca i stariji prirodno nose ljubaznost kao osobinu, ali da je između te dvije generacije često praznina.

Savanović Zorić kaže da su mladi zarobljeni u brzini, stalnom poređenju, utrci za statusom i sve češće djeluju bahato.

Ona ističe da je ljubaznost, u psihološkom smislu, direktno povezana s mentalnim zdravljem, jer kada smo ljubazni aktiviramo dijelove mozga koji smanjuju stres i jačaju osjećaj povezanosti.

"Luče se hormoni poput dopamina i oksitocina, koji nas smiruju, povezuju i donose osjećaj smisla. Zato se nakon iskrene geste, osmijeha ili pomoći drugome osjećamo lakše, toplije, mirnije", napomenula je Savanović Zorić.

Dodala je da ljubaznost zapravo liječi, i onoga ko daje i onoga ko prima. 

Pogledajte koje se sve neobične svjetske “tradicije” obilježavaju širom planete:

(Srna/Mondo)

