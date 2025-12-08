"Napumpane" usne i "tetovirane" obrve na vrhu liste stvari koje muškarci ne vole kod žena

Ovo je lista stvari koje muškarci najviše mrze kod žena, a koju je sastavio jedan britanski novinar.

Izvor: Shutterstock

"Znamo da tretmani i rituali ljepote traju satima, ali zapravo ne razumijemo zašto traju i šta se sve u njima dešava, osim što je jasno da zahtijevaju ogromne resurse vremena i novca", piše poznati britanski novinar Džon Sterdžis.

Kada su ga iz "Dejli Mejla" pozvali da podijeli s čitaocima svoje misli o ženskim promašajima u svijetu mode i uljepšavanja, on je odgovorio "iz ugla običnog čovjeka", jer i sam priznaje da nije stručnjak za ljepotu.

"Vijekovima je opsesija lepotom bila zasnovana na isticanju onoga što je priroda podarila – davanju povoljnijeg okvira ili naglaska. Međutim, širenje hirurških i drugih zahvata stvorilo je novu potražnju: da se zapravo izgleda neprirodno", piše Sterdžis.

"Šminka je sve manje suptilna, dok su crte lica i oblici tijela podložni očiglednim deformacijama koje su rezultat operacija ili invazivnih tretmana.

Ono što se nekada smatralo velikim greškama danas djeluje sasvim normalno. Takvi trendovi su se prelili u širu kulturu ljepote, ne samo kao estetski uticaj već i kao vodeće načelo.

Tu je i pitanje razmjera, troškova i ogromne količine vremena koje se ulaže u njegu i održavanje ljepote. Neke poznate žene otvoreno priznaju da su imale stotine tretmana, da su potrošile desetine hiljada evra i da su time postigle da izgledaju mlađe od svojih godina. Ali količina vremena i novca koji je u to uložen ostavlja bez daha", piše novinar.

Fen frizura sa talasima

"Ovo je vjerovatno najbezazlenija primjedba, ali istovremeno i najrasprostranjenija – pa samim tim i najiritantnija. Riječ je o trendu duge kose koja se najprije ispravlja, a zatim uz pomoć figara ili feniranja dobija talas ili dva. Sama činjenica da je jedan od vodećih brendova u ovoj oblasti zapravo najpoznatiji po usisivačima govori o industrijskoj prirodi ovog procesa", duhovit je Sterdžis.

talasasti bob

Izvor: Shutterstock

Rezultat je izgled nalik na "Fara Foset" iz sedamdesetih, pomiješan sa zmijskim glavama Meduze. Upravo njegova sveprisutnost čini ga toliko dosadnim – kao što je nekada bio ozloglašeni 'minival' iz osamdesetih".

Previše ukrašeni ili predugi nokti

"Nema ničeg lošeg u nalakiranim noktima na rukama ili nogama. Naprotiv, i jedni i drugi mogu izgledati vrlo privlačno kada su diskretni. Problem nastaje kada se pretjera – šare, motivi ili ekstremna dužina zbog koje se čovjek pita kako se uopšte funkcioniše u svakodnevnom životu.

Pred naš ljetni odmor, moja supruga je platila veliki iznos u salonu da joj na svih deset prstiju na nogama stave nokte u jarkoj boji. U fer kontekstu mediteranskog odmora, izgledalo je prijatno. Međutim, već prvog dana jedan nokat se odvojio i nestao zauvijek. Devet jarkih noktiju i jedan neutralan nisu izgledali ni približno dobro kao da se uopšte nije trudila – i da je uštedjela novac."

Previše napadne obrve

"Ako su oči prozor duše, obrve su njihov okvir. I srećom, i prirodno deblje i tanje imaju urođenu eleganciju i vizuelnu privlačnost. Nema potrebe da se radi bilo šta osim možda pažljivog uklanjanja poneke zalutale dlačice ili blagog potamnjivanja radi naglašavanja.

crtanje obrva

Izvor: Shutterstock

Ali prečesto žene ne ostavljaju obrve na miru. Čupaju ih, izvlače, crtaju, pa čak i trajno brišu i zamjenjuju tetovažama. Sada, kako saznajem, pošto je moda trenutno naklonjena punijem izgledu, neke žene idu i na transplantaciju dlačica na obrvama da bi popravile štetu koju su same sebi nanijele. Luda vremena".

Trepavice

"Obrve su dugo bile glavni okvir očiju, ali posljednjih godina njihovu ulogu preuzimaju trepavice. Moram da priznam da sam slab na maskaru, čak i kada se nanosi nešto jače – upečatljiv i efektan izgled. Ali svaka mjera je nestala sa širenjem vještačkih trepavica.

trepavice

Izvor: Shutterstock

Nedavno sam se vratio sa odmora i u jednom trenutku vidio gusjenicu koja me je podsjetila na izgubljenu vještačku trepavicu. Takva greška ne bi smela da bude toliko prirodna. A svaki kozmetički proizvod koji zahtijeva ljepilo trebalo bi da zahtijeva i duži period samopropitivanja."

"Turski zubi"

"Ovo izgleda loše kod svih, ali posebno kod muškaraca. Jedan poznati fudbalski trener, nekada simbol dostojanstva, nakon estetskog zahvata na zubima postao je predmet podsmijeha.

Loše izgledaju i kod žena. Više žena nego muškaraca odlučilo se za ovaj trend, vjerujući da će trošak i neprijatnost poboljšati njihov izgled. Ali to se ne dešava. Umjesto toga, kombinacija uniformnosti i blještave bjeline čini da izgledate smiješno – poput lutke na koncu."

"Izujedane" usne i karmin

"Zaista izgleda kao da oni koji se podvrgavaju ovakvim tretmanima žele da svi znaju da su to uradili – nema sumnje da su njihova otečena usta rezultat skupih `tretmana` a ne prirode. Najgrublje tretirane usne više podsjećaju na ubod električne jegulje, dok njihovi vlasnici počinju da liče na samu jegulju.

usne

Izvor: Shutterstock

A kako se `ukrašavaju` te nove ribolike usne? Naravno – pretjeranim slojevima karmina. Nekada je trag karmina mogao da bude romantičan detalj, znak elegancije i ženstvenosti. Danas bi to pre bila razmazana mrlja koja briše svaku dozu sofisticiranosti.

Crvene usne u stilu filmskih diva mogu izgledati fantastično – ali samo na fotografiji ili pažljivo režiranom snimanju. U stvarnom, haotičnom životu, taj izgled je gotovo uvijek previše.

Šminkanje u javnom prostoru postalo je toliko normalizovano da nijedan dio tijela ne trpi toliko stalnog "osvježavanja" kao usne. Neke žene potroše cijeo karmin za samo nekoliko dana", zaključuje Sterdžis.