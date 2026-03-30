Hit boje jakni za proljeće 2026. godine: Jedna nijansa se posebno izdvaja

Otkrijte koje boje jakni će dominirati ovog proljeća 2026. i kako da ih uklopite u svoj stil za svjež i moderan izgled.

Proljeće je idealan trenutak da osvježite garderober i unesete više boja u svakodnevne kombinacije, a jedan od najlakših načina za to jeste kroz jakne. One su praktičan komad koji može potpuno promijeniti utisak cjelokupnog autfita.

Dok su tokom jeseni i zime dominirale tamne i zasićene nijanse poput crne i bordo, nova sezona donosi potpuno drugačiji pravac. Kolekcije za proljeće i ljeto 2026. naginju ka svjetlijiim tonovima i nježnim pastelnim paletama, koje unose svježinu i lakoću u stil. Među njima se posebno izdvaja maslinastozelena, ali i povratak popularne puter žute nijanse.

Boje jakni za proljeće 2026.

Kobalt plava

Plava boja ima važnu ulogu u sezoni pred nama, a kobalt nijansa donosi snažan, ali osvježavajući vizuelni efekat. Ova intenzivna boja predstavlja odličan izbor ako želite da se izdvojite, ali na sofisticiran način.

Maslinastozelena

Maslinastozelena je već neko vrijeme među omiljenim nijansama, a ove sezone dobija dodatnu pažnju. Jakna u ovoj boji je idealan način da je testirate u svom stilu i vidite koliko vam prija, ali i da se lakše uklopi u postojeće kombinacije, piše WhoWhatWear.

Čokoladno braon

Ova nijansa se savršeno uklapa u minimalistički i neutralni stil. Izuzetno je svestrana i lako se kombinuje sa drugim bojama, a daje autfitu klasičan i bezvremenski izgled. Od kože do antilopa, čokoladno braon jakne odišu elegancijom.

Puter žuta

Iako žuta nijansa često djeluje zahtjevno za nošenje, njena pastelna puter žuta varijanta mnogo je zahvalnija za kombinovanje. Ova boja unositoplinu i sofisticiranost, a predviđa se da će i ove sezone biti među najtraženijima.

Bijela

Bijela je sinonim za proljeće i ljeto. Djeluje čisto, svježe i uvijek sređeno, a lako se uklapa u različite stilove. Možete je kombinovati sa svijetlim farmerkama za monohromatski izgled ili preko lepršave haljine za elegantniji efekat.

Pijesak nijansa

Jakne u boji pijeska predstavljaju jedan od najbezbjednijih i najpraktičnijih izbora. Ova neutralna nijansa se lako uklapa uz plave, bijele ili crne farmerke, ali i uz suknje i haljine, zbog čega je idealna za svakodnevno nošenje.

