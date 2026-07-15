Šanel prekinuo tradiciju dugu decenijama: Umjesto vjenčanice, veliko finale u maloj crnoj haljini

Umjesto da se revija završi modelom u vjenčanici kao što je to do sada bio običaj, na pistu je izašao model u crnoj haljini, što je pokrenulo diskusiju o tome kakvu poruku kreator Matje Blazi želi da pošalje ženama.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Karl Lagerfild je još 1980-ih godina uspostavio pravilo da se modne revije završavaju modelom koji će pistom da prošeta u vjenčanici. Taj posljednji izlazak na scenu je postao rezervisan za raskošne bijele haljine koje su postale simbol velikog finala kao srećan kraj bajke u životima žena.

Tokom godina, modna kuća "Šanel" predstavila je najrazličitije modele vjenčanica, od onih klasičnih sa dugačkim šlepom, do kontroverznijih kratkih modela sa perjem. Međutim, nakon decenija u kojima je vjenčanica bila vrhunac u modnom svijetu, ali i u životima žena, modni kreator Matje Blazi odlučio je da promijeni pravila modne industrije. Umjesto bijele vjenčanice, na pisti je zablistala mala crna haljina.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na prvi pogled djeluje kao još jedan elegantan "Šanel" komad, ali njegova simbolika je mnogo dublja. I to nije slučajno.

Ljubavni život Koko Šanel bio je podjednako jedinstven kao i njen odnos prema modi. Šanel se nikada nije udala, ali njen život ipak jesu obilježile brojne velike ljubavi. Od engleskog biznismena i igrača pola Artura Boy-a Kapela, koji je imao veliki uticaj na njen rani uspjeh, do ruskog kompozitora Igora Stravinskog i vojvode od Vestminstera.

Ipak, brak nikada nije bio njen cilj. U vremenu kada se od žena uglavnom očekivalo da svoju budućnost pronađu kroz supruga i porodicu, Šanel je birala nezavisnost, karijeru i slobodu. Govorila je da nije željela da bude nečija supruga po svaku cijenu, već žena koja sama određuje pravila svog života.

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upravo zbog toga njen život danas mnogi posmatraju kao suprotnost klasičnoj bajci, jer nije čekala princa koji bi joj promijenio život, već je sama izgradila svoje carstvo. Za Koko Šanel srećan kraj nije podrazumijevao vjenčanicu i brak, već mogućnost da žena sama bira svoj put.

Mnogi smatraju da je kreativni direktor Matje Blazi ovim potezom želio da oda počast njenoj životnoj filozofiji koja je značila da žena "ne mora da postane nečija supruga da bi njena priča bila potpuna".

Još zanimljivije je što je crna haljina mnoge podsjetila na čuvenu "osvetničku haljinu" princeze Dajane. Naime, 1944. godine na dan kada je princ Čarls javno priznao nevjerstvo, umjesto da se pojavi skrhana, Dajana je u javnost izašla u smjeloj crnoj haljini koja je postala simbol samopouzdanja, novog početka i žene koja ne dozvoljava da njenu ličnost definiše samo bračni status.

Iako Matje nije potvrdio da je upravo ta haljina bila inspiracija, ova sličnost nije mogla da promakne korisnicima društvenih mreža koji su komentarisali kako ova revija nije samo modni događaj, već važna poruka koja mijenja način na koji posmatramo ženske živote.

Vjenčanica nije potpuno nestala sa piste. Bila je tu, raskošna, ukrašena slojevima čipke, sa suknjom od tila i dugim velom, ali ona ovog puta nije bila posljednji prizor revije.

Chanel Fall Winter 2026 Couture Bridepic.twitter.com/h4BV1rMJuv — DvilCouture (@DvilCouture)July 10, 2026

Prema komentarima i kritikama revije, najvažniji trenutak u životu žene ne mora nužno da bude onaj kada obuče vjenčanicu. To može da bude i ostvarenje karijere, stvaranje porodice, putovanja, pokretanje sopstvenog posla, izlazak iz odnosa koji je ograničava ili jednostavno izbor života koji odgovara njenim željama.

Upravo zato pojedini modni kritičari crnu haljinu na kraju "Šanel" revije tumače kao simbol promjene. Ne kao kraj bajke, već kao poruku da srećan završetak može da bude i u drugačijem obliku.

(MONDO)