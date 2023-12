Svi smo bar jednom probali insekte! Kako? Odgovor je u KARMINU

Jarkocrvene lizalice, bombone, sladoledi, pa i peciva sa prelivima, često sadrže pigment „karmin“, uobičajeni sastojak hrane i kozmetičkih proizvoda.

Za razliku od drugih prirodnih boja za hranu, kao što je anato (koji potiče od sjemena ahiote drveta), karmin se pravi od zgnječenih insekata – oni se osuše, melju i koriste za pravljenje boje. S druge strane, ova crvena boja nije napravljena od potencijalno opasnih sastojaka poput uglja ili nafte (kao „red daj" 40), pa se postavlja pitanje – da li se može smatrati zdravijom opcijom.

Karmin ima moguće neželjene efekte – na kraju krajeva, napravljen je od insekata tako da bi za neke osobe možda bilo najbolje da ga izbjegavaju.

Karmin se kao boja nalazi u nekim prehrambenim proizvodima. Naziva se i ekstrakt kohinela, i potiče od vrste insekata dactilopius coccus costa.

Bube se uglavnom sakupljaju u Peruu i na Kanarskim ostrvima, gdje žive na kaktusima opuncija. Upotreba karmina datira iz 15. vijeka kada su Asteci koristili ove insekte za bojenje tkanina.

Možda se sada pitate da li je zaista potrebno ubiti hiljade i hiljade insekata samo da bi naša hrana izgledala crvenije i privlačnije.

Crvena boja se koristi u nizu prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, među kojima su sladoled, grickalice, sokovi, burgeri, kobasice, jogurti, sjajevi za usne i ruževi, šamponi, losioni, sjenke za oči...

Kako se pravi karmin?

Karmin se pravi gnječenjem ženki insekta koje se skupljaju, suše na suncu i melju. Zatim se stavljaju u kiseli rastvor koji proizvodi karminsku kiselinu. Ovo stvara jarkocrvenu boju koja se može promijeniti upotrebom boraksa ili drugih rastvora.

Pigment koji nastaje je ekstrakt karmina, a koristi se kao crvena „prirodna boja“ u nizu namirnica i proizvoda za tijelo.

To je jedna od najstarijih boja koje je čovjek upotrebljavao, postoje izvještaji da je za proizvodnju samo pola kilograma boje potrebno oko 70.000 insekata.

Istraživanja pokazuju da karmin pigment može izazvati alergijske reakcije direktnim kontaktom, udisanjem i varenjem. Bilo je izvještaja o profesionalnoj astmi zbog izloženosti karminu u fabrikama.

Studija iz 2001. pokazuje da karmin boja za hranu zadržava proteinski materijal iz zdrobljenih buba. Ovi proteini su odgovorni za alergiju na karmin koja se može javiti kod nekih ljudi.

Neki od simptoma alergije na karmin su oticanje lica, osip, crvenilo i pištanje u grudima.

Studija objavljena u časopisu Annals of Allergy, Asthma and Immunology otkrila je da karmin može izazvati anafilaktički šok, čak i u dozama od jednog miligrama, iako je prihvatljivi dnevni unos do pet miligrama po kilogramu tjelesne težine.

Osim rizika od alergijske reakcije, karmin se smatra bezbjednim, jer je prirodna supstanca i nije povezan ni sa kakvim specifičnim zdravstvenim rizicima.

Dakle, daleko je bezbjednija od na primjer boje kao što je „red 40”, koja dolazi od naftnih destilata i katrana uglja – i povezana je sa zdravstvenim problemima poput raka, prenosi portal draxe.com.

Za ljude koji prate vegansku ili vegetarijansku ishranu, konzumiranje hrane sa karminom ili korišćenje kozmetičkih proizvoda koji sadrže crvenu boju za hranu napravljenu na ovaj način – ne bi bilo prikladno.

