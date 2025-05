Nije kul nego krindž: Dragi milenijalci, izgleda da nas je (ipak) pregazilo vrijeme…

Da nam je neko prije dvadesetak godina rekao da ćemo postati ljudi koji govore “u moje vrijeme…” rekli bismo da nema pojma o našoj generaciji i da ćemo uvijek biti u korak s vremenom.

Međutim, slušajući sleng koji mladi ljudi, pripadnici Generacije Z, danas koriste shvatamo – postali smo ti ljudi. Naš način govora postao je “krindž” a sve ono što smo mislili da je i dalje moderno u stvari “nije fleks”.

Kad milenijalac kaže “smaraš”, Gen Z već vidi NPC

Milenijalci i Generacija Z možda koriste iste aplikacije, ali žive u potpuno različitim svijetovima izraza, mimova i “vajbova”.

Odrasli na kablovskoj i MSN-u, milenijalci su majstori pasivno-agresivnog “cimanja” i riječnika iz 2007. Generacija Z, s druge strane, odrasla je na TikToku i mimovima koji traju kraće od pažnje zlatne ribice – i sve mora biti brzo, brutalno i feral.

U prevodu: dok milenijalac još kuca “javi se”, Gen Z je već poslao 3 emojija, 2 mima i nestao kao duh.

Evo par fraza koje zvuče kao iz dva različita univerzuma…

Milenijalci su rođeni između 1981. i 1996. godine. Odrasli su uz kablovsku televiziju, diskman, MSN Messenger i prve društvene mreže poput MySpace i Facebooka. Internet im nije bio “od rođenja” već nešto što su polako upoznavali. U svijetu nostalgije, oni su generacija koja pamti i VHS i prvi iPhone.

Generacija Z obuhvata one rođene otprilike između 1997. i 2012. godine. To su pravi digitalni nomadi – odrasli su uz pametne telefone, YouTube, TikTok i algoritamsku stvarnost. Kod njih se sadržaj ne čita – on se skroluje, snima i lajkuje.

Osim u načinu govora, razlike su najvidljivije u načinu oblačenja

Milenijalci žele da izgledaju kao da su “sabrani”, Gen Z kao da su se obukli nasumično – ali s namjerom. I dok milenijalci i dalje pažljivo biraju filtere, Gen Z sve češće objavljuje mutne, neuredne i “realne” fotke jer je – pogađate – autentičnost nova estetika.

Milenijalci su generacija koja se “kune” u skinny jeans i još uvijek ih se teško odriče.

Njihov stil karakterišu neutralne boje, jednostavni krojevi i “capsule wardrobe” pristup – ideja da se s nekoliko kvalitetnih komada može kombinovati cijela sezona.

Odrasli su uz boho estetiku, torbe preko ramena i nezaobilazne UGG čizme, koje su nekada bile vrhunac stila. Za njih moda najčešće ima praktičnu svrhu i često je doživljavaju kao odraz zrelosti – balans između udobnosti i poslovne elegancije.

S druge strane, Gen Z pristupa modi mnogo opuštenije i eksperimentalnije. Njima su bliski baggy jeans, cargo pantalone, Y2K estetika i smjele kombinacije boja. Prate trendove s TikToka i ne boje se da iz sezone u sezonu potpuno promijene stil, što milenijalcima djeluje naporno, ako ne i zbunjujuće.

Njihov modni izraz često djeluje kao organizovani haos – spoj nostalgije za ranim 2000-im, vintage komada i namjerne modne ironije. Bez problema će obući šarene čarape, pletene kape usred ljeta i oversized komade – jer za njih, pravila ne postoje.

Bitan je samo vajb.

