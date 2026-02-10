logo
ISPRAVKA: Kina ne razvija robota s matericom 2

ISPRAVKA: Kina ne razvija robota s matericom

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
2

Vijest da se u Kini se intenzivno radi na prvom humanoidnom robotu na svijetu opremljenom vještačkom matericom je lažna.

Kina ne pravi Robota sa vještačkom matericom Izvor: Shutterstock/Stock-Asso

Portal mondo.ba je 10. februara objavio vijest da Kinezi razvijaju robota koji bi trebalo bi da omogući nošenje ploda tokom deset mjeseci i "porođaj" bez učešća žene. 

Ovaj izmišljeni izum iskorišten je kao "dokaz" za teoriju zavjere o feminizmu kao sredstvu elita za razjedinjavanje i potčinjavanje čovječanstva.

Dakle, priča o kineskom robotu koji može iznijeti trudnoću je izmišljena. Takav robot nije razvijen niti se razvija.

(MONDO) 

Normalan

Ovo su zadnja vremena. Sačuvaj nas i zakloni dragi Bože, otišli smo u tri lijepe.

Bravo Gosp.Boro!

@Normalan slazem se da prethodnim komentarom.

