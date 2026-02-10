ISPRAVKA: Kina ne razvija robota s matericom

Vijest da se u Kini se intenzivno radi na prvom humanoidnom robotu na svijetu opremljenom vještačkom matericom je lažna.
Portal mondo.ba je 10. februara objavio vijest da Kinezi razvijaju robota koji bi trebalo bi da omogući nošenje ploda tokom deset mjeseci i "porođaj" bez učešća žene.
Ovaj izmišljeni izum iskorišten je kao "dokaz" za teoriju zavjere o feminizmu kao sredstvu elita za razjedinjavanje i potčinjavanje čovječanstva.
Dakle, priča o kineskom robotu koji može iznijeti trudnoću je izmišljena. Takav robot nije razvijen niti se razvija.
(MONDO)