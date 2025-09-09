logo
Papagaj poligota nadmudrio Turke: Ne reaguje na dozivanje, priča ruski i gruzijski

Papagaj poligota nadmudrio Turke: Ne reaguje na dozivanje, priča ruski i gruzijski

Autor Dušan Volaš
0

Šarenog papagaja koji govori ruski jezik već tri dana pokušavaju da uhvate u gradu Sivas, ali za sada bez uspjeha, piše turski poratl "Dejli sabah".

Neuspješna potjera za papagajem u Turskoj: Ne pomaže ni snimak glasa vlasnika sa Kipra Izvor: Shutterstock

Papagaj izmiče hvatanju uprkos svim pokušajima, uključujući i snimak glasa vlasnika koji je poslat sa Kipra.

Ptica pripada ruskom turisti koji je privremeno boravio u Turskoj. Papagaj je odletio kada se njegov vlasnik zaustavio da bi sipao gorivo na pumpi.

Nekoliko dana kasnije, radnik u restoranu primijetio je papagaja kako sjedi na visokoj grani, te je pokušavao da ga dozove zajedno sa kolegama i gostima, ali bezuspješno.

Papagaja je opisao kao upadljivih žuto-plavih boja, starog oko 10 godina, a ova vrsta, naveo je, može da živi i do 80 godina.

Kako je naveo radnik restorana, ptica ne razumije turski, već samo ruski i gruzijski.

"Isprva smo ga dozivali na turskom, ne znajući za jezičku barijeru", napomenuo je.

(Srna)

