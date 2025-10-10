logo
Asteroid proletio pored Zemlje na odaljenosti od samo 426 km: Astronomi ga primijetili tek satima kasnije

Izvor mondo.ba Izvor Smartlife
0

Veličina asteroida bila je između 1 i 3 metra, te nije predstavljao prijetnju Zemlji.

Asteroid proletio pored Zemlje na odaljenosti od samo 426 km Izvor: Shutterstock

Mali asteroid proletio je pored Zemlje na udaljenosti manjoj od orbita većine satelita. Objekat nazvan 2025 TF prošao je iznad Antarktika 1. oktobra, na samo 426 kilometara od površine planete, što je približno visini orbite Međunarodne svemirske stanice.

Najzanimljivije je to što su astronomi otkrili asteroid tek nekoliko sati nakon što je proletao. Prvi ga je registrovao Catalina Sky Survey projekat, a podatke su kasnije potvrdili i stručnjaci Evropske svemirske agencije (ESA) pomoću teleskopa iz Las Cumbres Observatory mreže u Australiji, prenosi ABC News.

Prema podacima ESA, veličina asteroida bila je između 1 i 3 metra, te nije predstavljao ozbiljnu prijetnju Zemlji.

Predstavnici ESA istakli su da je "otkrivanje objekta veličine jednog metra u beskrajnom mraku svemira, kada njegova pozicija još nije precizno određena, impresivno dostignuće", dodajući da je ovo posmatranje omogućilo određivanje tačne udaljenosti i vremena njegovog približavanja Zemlji. Prema podacima NASA, sljedeći prolazak asteroida 2025 TF pored Zemlje očekuje se tek u aprilu 2087. godine.

Zanimljivo je da je dan kasnije, 2. oktobra, još jedan mali asteroid (2025 TQ2) preleteo iznad Kanade na udaljenosti od oko 4.850 kilometara, prenosi EarthSky. Svemirske agencije prate hiljade objekata u blizini Zemlje, ali se potencijalno opasnim smatraju samo oni čiji prečnik prelazi 152 metra i koji se približavaju planeti na manje od 7,5 miliona kilometara.

Tagovi

asteroid

