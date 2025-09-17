logo
Nosi potencijalnu snagu 30.000 atomskih bombi: Asteroid prečnika 166 metara sutra najbliži Zemlji oko 9 časova

Autor Dušan Volaš
Jedan od najvećih asteroida ove godine proći će sutra blizu Zemlje na udaljenosti nešto većoj od prečnika lunarne orbite, saopšteno je iz Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka.

Ogroman asteroid sutra ujutru prolazi veoma blizu naše planete Izvor: Smart Life/Pixabay

"Jedan od najvećih asteroida ove godine "2025 FA22" proći će sutra, 18. septembra, na udaljenosti nešto većoj od prečnika lunarne orbite od Zemlje, približavajući se planeti na minimalnoj udaljenosti oko 10.00 časova po moskovskom vremenu, odnosno 9.00 časova po srednjoevropskom", navodi se u saopštenju.

Iz Laboratorije ističu da je prosječan prečnik asteroida 166 metara, a dužina 290 metara.

Takođe, masa asteroida je oko 1.000 puta veća od mase meteorita iz Čeljabinska.

Čeljabinski meteorit bio je mali asteroid koji se raspao u atmosferi iznad Čeljabinska u Rusiji 15. februara 2013. godine, izazvavši snažni udarni talas i sonični bum koji je povrijedio oko 1.200 ljudi i oštetio brojne zgrade.

Taj udar oslobodio je energiju ekvivalentnu energiji 20-30 atomskih bombi, i postao je jedan od najvećih meteora koji se raspao u Zemljinoj atmosferi u posljednjih 150 godina.

SRNA

