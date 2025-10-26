Najbolji burger na svijetu ne potiče iz kolijevke “burger kulture” – bliže je nego što mislimo

Ko bi rekao da se najbolji burger na svijetu ne pravi u Americi? Španski kuvar iz Valensije dokazao je da Evropa sada vodi glavnu reč i u svijetu burgera.

Izvor: fotografiahdez/Shutterstock

Ljubitelji burgera širom svijeta više ne moraju da putuju u Njujork ili Čikago da bi probali "onaj pravi". Prema ovogodišnjoj listi World’s 25 Best Burgers 2025, titulu najboljeg burgera na planeti ponio je španski restoran Hundred Burgers iz Valensije.

Ova prestižna lista, koju svake godine objavljuje londonska agencija Upper Cut Concepts, ocjenjuje burgere po devet kriterijuma, od kvaliteta mesa i porekla sastojaka, do gastronomskog iskustva i usluge. U konkurenciji iz cijelog sveta, španski tim koji predvode Aleks Gonsales-Urbon i Ezekijel Maldžijan odneo je ubedljivu pobjedu.

Njihov zaštitni znak, jednostavni čizburger od suvo zrelog mesa, svakodnevno se priprema od sveže mljevene govedine i servira u domaćim brioš zemičkama. Sudije su ga opisale kao "zanatsko savršenstvo", ističući savršeni balans između mekog, puterastog hleba i bogatog umami ukusa mesa. Cijena ovog "najboljeg burgera na svijetu" iznosi svega 12,5 evra.

Evropa je ove godine imala šta da pokaže, među deset najbolje ocijenjenih burgera čak šest dolazi sa Starog kontinenta, što potvrđuje da evropski kuvari sve ozbiljnije konkurišu američkim kolegama u kategoriji koja se decenijama smatrala njihovim terenom.

Na drugom mjestu našao se londonski Bleecker Burger, poznat po jednostavnom pristupu i fokusiranosti na kvalitet mesa. Osnovala ga je bivša advokatica Zan Kaufman, koja je karijeru zamenila food truckom, a danas vodi lanac od osam restorana. Njihov klasik, govedina, američki sir, luk i kućni sos, osvojio je žiri upravo svojom jednostavnošću.

Izvor: Jag_cz/Shutterstock

Još jedan londonski predstavnik, Black Bear Burger, zauzeo je treće mjesto. Njegov klasik od suvo zrele govedine, domaćeg sosa i sira oduševio je sudije, dok je varijanta sa 12 sati kuvanim brisketom i bijelim lukom donijela dodatne poene. Ovaj restoran je i dobitnik priznanja za najbolji burger u Velikoj Britaniji na nacionalnom takmičenju 2025. godine.

Kolijevka burger kulture

Sjedinjene Američke Države, koje se i dalje smatraju kolevkom burger kulture, osvojile su šest pozicija na listi. Najbolje rangirani američki predstavnik, njujorški Sip & Guzzle, zauzeo je 13. mjesto. Ovaj restoran, koji vodi čuveni barmen Šingo Gokan u saradnji sa bivšim šefom kuhinje trozvezdanog Alinea restorana iz Čikaga, Majkom Bagalom, nudi meni inspirisan modernim japanskim "izakaja" konceptom.

U istom gradu, u četvrti East Village, nalazi se i Nowon, na 15. mestu. Poznat po svom suvo zrelom čizburgerom, ovaj korejsko-američki gastropub osvojio je simpatije lokalaca i žirija, dok se u Čikagu posebno istakao restoran The Loyalist, koji se našao na 19. poziciji.

Ukupno gledano, Evropa je odnela šest priznanja, Ujedinjeno Kraljevstvo sedam, Severna Amerika šest, Australija tri, dok su Azija, Bliski istok i Južna Amerika dobile po jedno.

Ovi rezultati pokazuju da se gastronomska mapa menja. Burger, simbol američke ulične hrane, sve češće dobija evropski pečat i zanatski pristup. U restoranima od Valensije do Londona, kuvari kombinuju lokalne sastojke, tradiciju i visoke standarde, pokazujući da i najjednostavnije jelo može postati umjetnost.

(EUpravo zato)