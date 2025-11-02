Rijedak pravni presedan: Muškarac bivšoj supruzi plaća za brigu o mačkama

Brakorazvodni postupak u Turskoj privukao je svjetsku pažnju nakon što je jedan muškarac pristao da plaća bivšoj supruzi za brigu o njihove dvije mačke, što je rijedak pravni presedan.

Izvor: Shutterstock

Turski mediji prenose da će muškarac plaćati 10.000 lira (206 evra) svakog kvartala tokom deset godina.

Sporazum pokriva hranu, vakcinaciju i druge troškove vezane za kućne ljubimce i prestaće da važi nakon smrti mačaka.

Par, koji se rastao nakon dvije godine braka u Istanbulu, postigao je nagodbu prema kojoj je žena dobila starateljstvo nad mačkama.

Muškarac je pristao da plati i finansijsku nadoknadu u iznosu od 11.300 evra.

Advokat Ajlin Esra Eren objasnila je da turski zakon o zaštiti životinja smatra kućne ljubimce živim bićima, tako da je njihovo napuštanje nezakonito i kažnjivo.

Ona je dodala da se isplata za mačke ne smatra alimentacijom, jer se taj zakon primjenjuje samo na supružnike ili djecu.

(Srna)