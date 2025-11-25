Kuća legendarnog gangstera Al Kaponea prodata za 5,82 miliona dolara: Pogledajte kako danas izgleda (Foto)

Petospratna kuća u kojoj je odrastao Al Kapone, nekada najtraženiji američki kriminalac, prodata je u njujorškom naselju Park Sloup, a istorija doma privukla je pažnju kupaca više nego sama lokacija i renoviranje.

Porodična kuća u kojoj je odrastao nekada najtraženiji američki kriminalac Al Kapone, prodata je u njujorškoj opštini Bruklin, u naselju Park Sloup, za 5,82 miliona dolara. Petospratna kuća, koja je u aprilu ponuđena za 6,25 miliona dolara, prošla je kroz temeljnu renovaciju.

Al Kapone, rođen u Bruklinu, preselio se u kuću u ulici Garfild Plejs početkom 1900-ih. Kao jedanaestogodišnjak pridružio se lokalnoj bandi "Five Points", a kasnije je napustio dom i otišao u Čikago, gdje je izgradio kriminalno carstvo koje mu je donijelo titulu "Državni neprijatelj broj 1". Međutim, prema riječima agenta za nekretnine Nadije Bartoluči, istorija kuće nije bila presudna za prodaju.

Tokom prvih obilazaka kupcima se čak nije ni pominjalo da je riječ o domu porodice Kapone, a zainteresovani su sami otkrili tu činjenicu. "Svima je bilo nevjerovatno zanimljivo", rekla je Bartoluči.

Ona je ranije zastupala i prodaju kuće na adresi Garfild Plejs 21, u kojoj je živjela šira porodica Kapone. Dodala je da je presudan bio način na koji je novi vlasnik, kompanija Minerva, preoblikovala istorijski objekat.

Minerva je kuću kupila 2024. godine kao tek drugi vlasnik poslije familije Kapone. Kuća sada ima više od 370 kvadratnih metara stambenog prostora raspoređenog na pet nivoa, sa četiri spavaće sobe, pet kupatila i tri toaleta.

Iako je veza sa najozloglašenijim američkim gangsterom igrala ulogu u prodaji kuće, Bartoluči tvrdi da su kupcima bili presudni pristupačnost i kvalitet naselja.

