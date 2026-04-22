logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijsko otkriće na Marsu: Curiosity rover prvi put detektovao molekule povezane sa DNK i RNK

Autor H.K. Izvor Smartlife
0

Analiza drevnih stijena sa Marsa pokazala je prisustvo ključnih organskih molekula, što otvara novo poglavlje u potrazi za vanzemaljskim životom.

Molekule povezane sa DNK i RNK na Marsu Izvor: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Potraga za tragovima života na Marsu upravo je dobila jedan od najznačajnijih dokaza do sada. Prvi mokri hemijski eksperiment sproveden van Zemlje potvrdio je prisustvo ključnih sastojaka neophodnih za život, sačuvanih u drevnim stijenama Crvene planete.

Molekuli su pronađeni unutar peščara starog 3,5 milijardi godina, koji je rover Curiosity prikupio u krateru Gejl.

Ono što ovaj eksperiment čini posebnim je to što je po prvi put van naše planete korišćen reagens TMAH. Ova hemikalija omogućila je roveru da razbije velike organske molekule na površini Marsa na manje dijelove koje instrumenti mogu da "pročitaju".

Izvor: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Rezultati obećavaju. Otkriveno je više od 20 različitih organskih jedinjenja, uključujući naftalen i benzotiofen. Ipak, pravi šok za naučnike je prva detekcija N-heterocikličnih jedinjenja, koja čine osnovu DNK i RNK.

Vodeća autorka studije, Emi Vilijams, naglasila je važnost ovog nalaza u zvaničnom saopštenju:

"Ta detekcija je prilično značajna, jer ove strukture mogu biti hemijski prethodnici složenijih molekula koji sadrže azot. Azotni heterocikli do sada nisu pronađeni na površini Marsa niti potvrđeni u marsovskiim meteoritima."

Kao i sa prethodnim otkrićima, ovo još uvijek nije definitivni dokaz da je na Marsu bilo života. Ipak, studija potvrđuje da organski materijal može da preživi na planeti milijardama godina, a to otvara vrata za slične testove na budućim misijama, navodi se u saopštenju agencije NASA.

Tagovi

mars DNK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA