Pisanje pisama se vraća na velika vrata: Mladi masovno odustaju od poruka, razlog će vas iznenaditi

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mladi se vraćaju pisanju pisama kao dubljem obliku komunikacije, tražeći sporiji i promišljeniji način povezivanja.

Pisanje pisama ponovo u modi Izvor: Eshma/Shutterstock

U vrijeme kada komunikacija nikada nije bila brža, sve više ljudi okreće se sporijem, ali dubljem načinu povezivanja - pisanju pisama.

Pisac iz magazina "Njujorker", Rejčel Sajm, pokrenula je tokom pandemije program dopisivanja koji je privukao više od 15.000 ljudi širom svijeta. Interesovanje ne jenjava ni danas - svakih nekoliko mjeseci, kada organizuje novo povezivanje dopisnih prijatelja, prijavljuju se stotine novih učesnika.

"Glad za tim postoji", kaže Sajm.

Mladi žele "sporiju" komunikaciju

Iako se u mnogim zemljama poštanske usluge smanjuju, a dostava pisama postaje rjeđa ili potpuno nestaje, interesovanje za pisanu riječ raste - posebno među mlađima.

"Ljudi su trenutno veoma zainteresovani za fizičke, analogne stvari", objašnjava Sajm.

Dodaje da je upravo generacijama koje su odrasle uz telefone posebno privlačno da rade nešto drugačije.

"To je nešto opipljivo, sporije, promišljenije i potpuno odvojeno od interneta", kaže ona.

Pisma kao terapija i način povezivanja

Dopisivanje nije samo nostalgična navika, već i način da se ljudi emocionalno povežu.

Džuli Delbridž iz Australije počela je da piše pisma još kao tinejdžerka, a kasnije je postala predsjednica organizacije „International Pen Friends“.

"To je bilo nešto u šta sam se potpuno unijela i što mi je donijelo mnogo radosti", kaže ona.

"Postojalo je mnogo neosuđujućeg prijateljstva, zabave i različitih pogleda na svijet."

Tokom decenija, ova organizacija povezala je više od dva miliona ljudi širom svijeta, a interesovanje je ponovo poraslo tokom pandemije - posebno među mladima od 21 do 26 godina.

Pisma ulaze i u učionice

Pisanje pisama ponovo pronalazi mjesto i u obrazovanju.

Profesor Kamran Džavadizade sa Univerziteta Viljanova insistira da njegovi studenti međusobno komuniciraju upravo putem pisama.

"Tjeram ih da stave papir u kovertu i pošalju ga poštom, iako bi mogli samo da ga predaju u učionici", kaže on.

"Smatram da se nešto gubi kada je komunikacija trenutna."

Dodaje da pisma podstiču dublje razmišljanje i iskreniju komunikaciju.

Digitalno, ali sporo

Čak i u digitalnom svijetu, ideja sporije komunikacije dobija novu formu.

Aplikacija "Slowly" omogućava korisnicima da šalju poruke koje stižu sa zakašnjenjem - od nekoliko sati do nekoliko dana, kako bi se simuliralo čekanje pisma.

"To prirodno podstiče duže i promišljenije poruke", objašnjava suosnivač Džo Džo Čen.

Aplikacija je od 2017. godine privukla više od 10 miliona korisnika iz preko 160 zemalja.

Više od nostalgije

Iako mnogi pisanje pisama povezuju sa prošlošću, stručnjaci vjeruju da je riječ o nečemu mnogo dubljem.

"Postoji posebna radost kada prihvatite tu 'zastarjelu raskoš' pisanja pisama", kaže Sajm.

Ipak, kako ističe, suština nije u papiru, kovertama ili detaljima.

"Najvažnije je ono što napišete. Tu stvari vrlo brzo postaju stvarne", zaključuje ona.

 (AP News/Mondo) 

