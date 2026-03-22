Put od 4.300 kilometara preko Atlantika: Poruka u boci iz Kanade pronađena u Škotskoj

Autor D.V.
0

Poruka u boci koja je ispuštena sa broda kod Kanade pronađena je na plaži na sjeveroistoku Škotske.

Poruka u boci iz Kanade pronađena u Škotskoj Izvor: Shutterstock

Kratko pismo na francuskom jeziku, datirano 2024. godine, pronađeno je u boci nedaleko od crkve Svetog Kira u priobalnom dijelu Aberdinšira.

Bocu je pronašao pas šezdesetogodišnjeg Majka Skota tokom šetnje plažom. On je rekao da je zapanjen otkrićem poruke u boci koja je prešla oko 4.300 kilometara preko Atlantika.

"Dok sam šetao, moj pas Megi je onjušila bocu koju je pronašla na obali. Vidio sam da se nešto nalazi u tamnoj staklenoj boci i utvrdio da je to pismo na francuskom. Ponio sam ga kući i preveo tekst poruke", rekao je Skot, prenose britanski mediji.

On je dodao da u poruci piše da je boca bačena u more sa trajekta koji je plovio između Ostrva Princa Edvarda i Ostrva Madlen u avgustu 2024. godine, a potpisala ju je Eni Šiason.

Skot je rekao da je "mala staklena boca preživjela dvije zime na otvorenom moru, putujući od istočne obale Kanade, preko sjevernog Atlantika, do vrha Škotske, gdje je pronađena na sjeveroistočnoj obali".

"Pošiljalac nas je zamolio da mu javimo ako je pronađemo", rekao je Skot i dodao da se na "Fejsbuku" obratio ženi koja je bacila bocu u more, ali da od nje još nije dobio odgovor.

