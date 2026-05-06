Najljepše čestitke za Đurđevdan: Šta da poručite domaćinima za slavu, a da ne zvuči izlizano

Ako vam nedostaje inspiracije šta da poželite domaćinima, pripremili smo najljepše čestitke za Đurđevdan koje možete odmah da pošaljete porodici, kumovima i prijateljima.
Srpska pravoslavna crkva 6. maja obilježava Đurđevdan, dan posvećen svetom velikomučeniku i pobedonoscu Georgiju. U narodu je poznat kao Sveti Đorđe ili Đurađ, a na ikonama je najčešće prikazan kao hrabri konjanik koji kopljem savladava aždaju, simbolizujući pobedu dobra nad zlom.
Đurđevdan je jedna od najrasprostranjenijih krsnih slava u srpskom narodu, odmah uz Svetog Nikolu i Svetog Jovana. Mnogi vjernici obilježavaju ovaj dan kao svoj najveći porodični praznik, kada se u domovima okupljaju rodbina i prijatelji, pali slavska sveća i priređuje trpeza u čast sveca zaštitnika.
Sveti Georgije se proslavlja dva puta godišnje: 6. maja, u proleće, kao Đurđevdan i 16. novembra, u jesen, kao Đurđic. Uz ovaj praznik vezani su i brojni običaji koji označavaju dolazak proljeća, obnovu prirode i novi početak.
U nastavku izdvajamo čestitke koje možete da uputite svojim najmilijima koji danas proslavljaju Đurđevdan.
Najlepše čestitke za Đurđevdan
- Pomogla ti krsna slava, zaštitila svakog tvoga, dok u crkvi kolač siječeš, ti pomeni sveca svoga. On te štiti, on te voli i zato se njemu moli. Srećna slava, domaćine!
- Nemoj danas ništa da te brine, srećna slava, domaćine. Na stolu je slavski kolač, žito i vino, trpeza je postavljena fino, Đurđevdan se vječno slavi, živi bili i da ste zdravi! Srećna slava!
- Neka vam sveti Georgije prelije bačve vinom, domove žitom i zdravljem, a polja rodom i berićetom. Danas kada upalite slavsku svijeću, neka vam Sveti Đorđe donese sreću. Djeca da vam rastu živa i zdrava, srećna vam vaša slava!
- Sveti Georgije zauzima posebno mjesto. Zato ga Srbi slave često. On je život dao za vjeru i Hrista, zato je njegova vjera čista. S ponosom ovu slavu slavi, kao svaki vjernik pravi! Srećna slava!
- Domaćice vrijedna, prava, srećna tebi krsna slava, prekrsti se i pomoli nek prestane sve što boli, nek te prava vjera snaži i neka ti dušu blaži. Srećna slava i sve najljepše!
- Domaćine svoga krsnog sveca poštuj, on se uvijek voli! Sveti Đorđe tebe čuva, za tebe se moli. Proslavljajući njega, slaviš samog Boga, prenesi svojoj djeci da ne žive bez toga.
- Dogorijeva slavska svijeća, nek vas prati svaka sreća. I nek tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše. Nek vas vodi vjera prava i neka je srećna krsna slava.
- Nek te i na ovaj Đurđevdan ništa ne brine. Srećna slava, domaćine!
- Da se na svaki Đurđevdan i dalje sastajemo u zdravlju i miru. Neka nam polja budu rodna, neka nam voćnjaci budu plodni, neka nam u podrumu uvijek budu burad puna vina i neka nam uvijek bude bitna samo istina! Srećna slava, prijatelju!
- Dogorijeva slavska svijeća, nek vas prati svaka sreća i nek tamjan zamiriše, sve nevolje nek izbriše, nek vas vodi vjera prava i srećna vam krsna slava.
- Neka ti Sveti Đorđe osvijetli put svakim novim danom, da u domu tvom caruju mir, ljubav i razumijevanje. Srećna slava tebi i tvojoj porodici!
- Uz miris tamjana i sjaj slavske svijeće, neka u vaš dom uđu blagostanje, radost i zdravlje. Da Đurđevdan proslavljate još mnogo godina u slozi i veselju. Srećna slava!
- Neka ti krsni svetac bude štit u nevolji i oslonac u svakoj brizi. Da te prate radost, napredak i dobra sreća, danas i uvijek. Srećna slava, domaćine!
- Na ovaj sveti dan, neka se u vašem domu umnože osmjesi, a umanje brige. Neka Đurđevdan donese mir duši, snagu vjeri i zdravlje svima koji pod ovim krovom žive. Srećna slava!