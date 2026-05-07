Vukovi iz "Igre prestola" su spremni za razmnožavanje: Vraćeni su iz "mrtvih", a sada slijedi širenje populacije

Biotehnološka kompanija saopštila je da su mladunci jezovuka, navodno "deizumrle" vrste, zdravi i u reproduktivnom dobu.

"Dire wolf" (jezovuk) mladunci iz serije "Igre prestola", koji su vraćeni iz izumiranja, zdravi su i spremni za razmnožavanje, saopštila je biotehnološka kompanija koja stoji iza tog naučnog proboja.

Prošle godine, kompanija "Colossal Biosciences" objavila je da je koristila DNK star hiljadama godina kako bi izmijenila genom modernih vukova i "oživjela" izgubljenu vrstu.

Jezovukovi su izumrli krajem posljednjeg ledenog doba, prije oko 12.000 godina. Postali su poznati među fanovima serije "Igra prestola" nakon što ih je Džordž R. R. Martin, autor, uvrstio u svoje najprodavanije romane.

Izvor: Colossal Biosciences / Ferrari / Profimedia

Kompanija "Colossal Biosciences", sa sjedištem u Dalasu, Teksas, saopštila je da su njihova tri mladunca - po imenu Romul i Rem, po osnivačima Rima, i Kalisi, u čast Martinove heroine koja jaše zmajeve - nastavila da napreduju i da su u dobi za razmnožavanje. Kompanija planira da ove godine stvori još mladunaca jezovuka kako bi proširila genetski fond grupe i na kraju omogućila prirodno razmnožavanje.

Met Džejms, glavni stručnjak za životinje u kompaniji, rekao je: "Plan je da se stvori populacija jezovukova koja može da se ukršta, u kojoj bi se oni na kraju prirodno razmnožavali i stvorili održivu populaciju prve 'deizumrle' vrste na svijetu."

"U početku ćemo populaciju povećavati uz pomoć asistirane reprodukcije, a zatim ćemo se oslanjati isključivo na prirodno razmnožavanje. Čopor jezovukova je već sada u reproduktivnom dobu, ali ćemo ga u početku širiti uz pomoć asistirane reprodukcije dok stvaramo nove genetski raznovrsne jedinke", dodao je Džejms.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using…pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal)April 7, 2025

Da bi stvorili ovu vrstu, naučnici su proučavali najbližeg živog rođaka jezovuka - sivog vuka - i uporedili njegov DNK sa DNK jezovuka kako bi utvrdili razlike u sekvencama. Uzorci DNK jezovuka uzeti su iz lobanje stare 72.000 godina iz Ajdaha i zuba starog 13.000 godina iz Ohaja.

Nakon što su utvrdili razlike između vrsta, naučnici su napravili 20 genskih izmena u genomu sivog vuka kako bi ubacili osobine poput bele dlake, većih zuba, snažnije građe i prepoznatljivog zavijanja.

Izmenjene ćelije ubačene su u jajne ćelije domaćih pasa, a zatim su embrioni usađeni u materice surogat-kuja. Vukovi su rođeni carskim rezom kako bi se smanjio rizik od komplikacija.

"Jezovuci su u odličnom stanju. Tri jedinke žive u bezbjednom, prostranom ekološkom rezervatu od 2.000 hektara koji omogućava nadzor i upravljanje, ali i polu-divlje uslove za život. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati još mladunaca jezovuka", rekao je Ben Lam, glavni izvršni direktor i suosnivač "Colossal Biosciences".

Vukovi "Colossal Biosciences" žive na neotkrivenoj lokaciji na sjeveru Sjedinjenih Američkih Država, gdje se hrane govedinom, mesom jelena i konja, kao i posebno formulisanom suvom hranom za kućne ljubimce.

Jezovuci su nekada lutali ravnicama današnje Sjeverne i Južne Amerike tokom pleistocenske epohe (od prije 2,58 miliona do oko 11.700 godina). Smatra se da su izumrli kada se klima zagrijala i kada je broj životinja kojima se hrane opao.

Biotehnološka kompanija je saopštila da želi da "oživi" i dodoa, koji planira da ponovo uvede u prirodu na Mauricijusu, njegovoj prvobitnoj domovini, gdje je ova ptica izumrla u 17. vijeku.

Takođe planira povratak vunastog mamuta i već je eksperimentisala ubacivanjem mamutskih osobina u male sisare, stvarajući prve "vunaste miševe" prošle godine.