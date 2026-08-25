Zaplivao sa obale Engleske, a iz vode izašao 22 sata kasnije: Na današnji dan ispisana je istorija Lamanša

Prije tačno 151 godinu, Metju Veb uradio je ono što prije njega nikome nije pošlo za rukom. Bez pomagala je preplivao Lamanš i postao dio istorije.

Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press

Na današnji dan, 25. avgusta 1875. godine, Metju Veb, britanski kapetan trgovačke mornarice, stigao je do francuske obale nakon gotovo 22 sata provedenih u vodi. Imao je samo 27 godina i postao je prvi poznati čovjek koji je bez prsluka za spasavanje ili drugih pomagala uspješno preplivao Lamanš.

Veb je u vodu ušao prethodnog dana, 24. avgusta, sa engleske obale kod Dovera. Zaplivao je u 12:56, a do francuske obale kod Kalea stigao je narednog jutra u 10:41. Podvig je trajao 21 sat i 45 minuta.

Iako je najkraća razdaljina između dvije obale oko 33 kilometra, morske struje nisu mu dozvolile da pliva pravolinijski. Prema podacima Ginisove knjige rekorda, procjenjuje da je tokom podviga zapravo prešao oko 61 kilometar.

Prvi pokušaj završio se neuspjehom

Ideja da prepliva Lamanš rodila se nakon što je Veb pročitao o neuspjelom pokušaju jednog drugog plivača. Napustio je pomorsku karijeru i počeo ozbiljno da se priprema za izazov koji je u to vrijeme izgledao gotovo nemoguće.

Trenirao je u hladnoj vodi, između ostalog u Temzi i samom Lamanšu, kako bi tijelo navikao na niske temperature. Prvi pokušaj započeo je 12. avgusta 1875. godine, ali je zbog jakog vjetra i loših vremenskih uslova poslije nekoliko sati morao da odustane.

Samo 12 dana kasnije pokušao je ponovo.

Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Ovoga puta vremenski uslovi bili su povoljniji, ali ga je tokom plivanja čekao niz novih problema. Pratili su ga čamci iz kojih je dobijao tečnost i okrepljenje, dok je najveći dio puta plivao prsnim stilom.

Tokom noći ubola ga je meduza. Reakcija je bila toliko jaka, da je gotovo izgubio svjest, ali je uspio da nastavi plivanje. Pred francuskom obalom, dodatni problem napravile su jake morske struje, zbog kojih je morao da mijenja pravac i praktično je u jednom trenutku bio potiskivan nazad.

Uprkos iscrpljenosti, hladnoći i satima provedenim u vodi, nije odustao. Kada se 25. avgusta približio francuskoj obali, njegov završni dio podviga pratili su i putnici jednog broda. Neposredno prije 11 časova, konačno je izašao iz vode kod Kalea.

Nacionalni heroj

Vijest o Vebovom podvigu brzo se proširila Velikom Britanijom. Po povratku u domovinu dočekan je kao nacionalni heroj, organizovani su prijemi u njegovu čast, a u njegovom rodnom kraju kasnije je podignut i spomenik.

Ipak, život čovjeka koji je pobijedio Lamanš, imao je tragičan kraj.

Osam godina kasnije, 1883, Veb je odlučio da se upusti u još opasniji izazov. Pokušao je da prepliva dio rijeke Nijagare, poznat po izuzetno snažnim vrtlozima. Ljudi koji su poznavali rijeku, upozoravali su ga da je takav poduhvat gotovo samoubilački, ali ih nije poslušao.

Ušao je u vodu 24. jula 1883. Pred hiljadama posmatrača, u početku je uspijevao da se izbori sa strujom, ali su ga ubrzo zahvatili brzaci. Nekoliko puta je nestajao ispod površine, a kada ga je povukao snažan vrtlog, više nije izronio. Njegovo tijelo pronađeno je nekoliko dana kasnije.

Metju Veb ostao je upamćen po podvigu iz 1875. godine, kojim je pokazao da je moguće preplivati jedan od najpoznatijih i najzahtjevnijih morskih prolaza na svijetu.

Na njegovom spomeniku u rodnom mjestu stoji rečenica koja je postala svojevrsni opis njegovog života: "Ništa veliko nije lako".

(MONDO)