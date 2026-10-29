Meteorit iz Sahare otkriva tajne Marsa stare 4,1 milijardu godina

Meteorit pronađen 2022. godine u saharskom području Malija formirao se u kori Marsa prije najmanje 4,1 milijardu godina, saopštili su naučnici iz Nasine Mlazne laboratorije u Kaliforniji.

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To znači da je crvenkasta magmatska stijena možda najstarija od 435 meteorita sa Marsa koji su pronađeni na Zemlji.

Istraživači su objavili da sastav meteorita "Tegaza 001" pruža uvid u životnu sredinu u ranoj istoriji Crvene planete i da predstavlja nove dokaze o vodi u tečnom stanju na površini Marsa, koji je nekada možda bio pogodan za život mikroba.

Član laboratorijskog naučnog tima Jang Liju izjavio je da je meteorit svjedok vremena kada je Mars vjerovatno bio topliji i vlažniji nego tokom većeg dijela svoje istorije.

Hemijski sastav meteorita pokazuje da je imao dodira sa vodom dok se polako hladio i kristalizovao u Marsovom podzemlju, gdje je bio dio Marsove kore, a nastao je od magme na većim dubinama te planete.

Mars je sada hladan, suv i pust, ali brojni dokazi ukazuju da su na njegovoj površini prije više milijardi godina postojali rijeke, jezera i okeani na sjevernoj hemisferi.

Osam komada "Tegaze 001", od kojih je najveći veličine pesnice, otkriveno je u pustinji na 34 kilometra od malijskog sela Bir Čali.

NJeni glavni minerali su feldspat i piroksen, a sadrži i kristale cirkona sa uranijumom. Istraživači su utvrdili starost meteorita koristeći tehniku zasnovanu na vremenu raspadanju uranijuma.

(Srna)