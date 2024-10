Jedna emocija nas sistemski uništava, a to i ne primjećujemo: Doktor detaljno objasnio koji organ prvi strada

Kako funkcioniše psihosomatika i kako to emocije uništavaju zdravlje? Dr Čajka je izdvojio bespomoćnost kao jednu od "najgorih", a evo kako djeluje na naše tijelo.

Koliko puta ste pomislili da vas tuga, stres, a nekada i ljubomora "ubijaju"? Prema riječima lekara, određene emocije mogu da dovedu do ozbiljnih fizičkih problema, a koji čak mogu da utiču na dužinu životnog vijeka...

I dok ljubav (ukoliko nas ispunjava i raduje) može da nam produži život, postoje neke druge emocije koje nam uništavaju zdravlje. Doktor Vasil Čajka upozorio je na jednu takvu, a to je osjećaj bespomoćnosti.

Bespomoćnost se javlja kada osoba osjeća da nema rješenje za svoj problem ili da ne može da promijeni trenutnu situaciju. Ovaj emocionalni stres izaziva fiziološke reakcije koje na prvi pogled izgledaju beznačajno, ali vremenom mogu da dovedu do ozbiljnih posljedica po zdravlje.

Uticaj bespomoćnosti na tijelo

Prema doktoru Čajki, u situacijama kada osjećamo da ne postoji izlaz, da smo bespomoćni da promijenimo svoju poziciju, aktivira se mehanizam u tijelu koji dovodi do zadržavanja vode u bubrezima. Kada smo pod stresom, ovo zadržavanje tečnosti može da buxde pretjerano. Iako ljudsko tijelo sadrži oko 65% vode, prisustvo upale, na primjer, u alveolama pluća ili sluzokoži bronhija, dodatno pogoršava situaciju.

Doktor napominje da u takvim slučajevima tijelo može da zadrži skoro deset puta više vode nego što je normalno, a što će sasvim izvesno uzrokovati brojne komplikacije. To ne dovodi samo do bronhitisa, već i do teških upala pluća. Povećan nivo tečnosti izaziva intenzivne glavobolje, pa čak i migrene, koje prijete oticanju mozga, uz potencijalno fatalne posljedice.

Kako pomoći sebi?

Za početak, važno je da prihvatimo da osjećanja beznađa i bespomoćnosti negativno utiču na naše zdravlje. Savjet ljekara je da se potraže načini da se oslobodimo ove loše emocije, na primer kroz razgovor sa bliskim osobama ili stručnjacima, što nam može donijeti novi pogled na ovaj problem. Meditacija, joga ili tehnike disanja takođe mogu da pomognu tako što smanjuju nivo stresa i oslobađaju od negativnih emocija.

Prema rečima doktora Čajke, bespomoćnost nije samo emocionalno stanje, ono predstavlja ozbiljan problem koji može izazvati teške zdravstvene posljedice. Zato je važno da aktivno tražimo načine da ih prevaziđemo.

