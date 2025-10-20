Revolucija u oftalmologiji: Elektronski implantat vraća vid slijepima

LJudi koji su izgubili vid zbog uobičajenog, ali neizlječivog stanja povezanog sa starenjem, ponovo mogu da čitaju zahvaljujući pionirskom elektronskom implantatu za oči.

Izvor: YouTube/MoranCore

Mali uređaj nazvan "prima" ima dimenzije od samo dva sa dva milimetra, a debeo je kao polovina ljudske dlake.

Postavlja se ispod sloja tkiva u oku osjetljivog na svjetlo koje se naziva mrežnjača i omogućava pacijentima da vide slova, brojeve i riječi kroz oko koje je ranije bilo slijepo.

Neki sada čak mogu da rješavaju ukrštenice i čitaju sitni tekst na receptima koristeći ovaj uređaj, prenijela je agencija DPA.

Ovaj napredak, kažu stručnjaci, predstavlja "promjenu paradigme" u vještačkom vidu. Nadaju se da bi ova tehnologija jednog dana mogla da bude široko dostupna u javnim zdravstvenim službama.

Prvo ispitivanje u svijetu obuhvatilo je 38 pacijenata na 17 lokacija u pet zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Italiju i Holandiju. Svi su imali stanje poznato kao geografska atrofija, što je uznapredovali stadijum suve degeneracije mrežnjače povezane sa starenjem.

Geografska atrofija, koja pogađa oko pet miliona ljudi širom svijeta, može da napreduje do potpunog gubitka vida.

Da bi vidjeli riječi i pisali, pacijenti nose naočare za proširenu stvarnost, koje sadrže video-kameru. Ona je povezana sa malim kompjuterom pričvršćenim za pojas, koji ima funkciju zumiranja da bi tekst bio veći.

Vještačka inteligencija u kompjuteru na pojasu zatim obrađuje informacije, koje se pretvaraju u električni signal. Ovaj signal prolazi kroz ćelije u mrežnjači i optičkom nervu do mozga, gdje se tumači kao vid.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu "Medicinski žurnal Nove Engleske", ukazuju na to da je 84 odsto pacijenata iz studije bilo u stanju da čita slova, brojeve i riječi dok su koristili "primu" i u prosjeku su mogli da pročitaju pet linija na tabeli vida.