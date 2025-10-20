logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Revolucija u oftalmologiji: Elektronski implantat vraća vid slijepima

Revolucija u oftalmologiji: Elektronski implantat vraća vid slijepima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

LJudi koji su izgubili vid zbog uobičajenog, ali neizlječivog stanja povezanog sa starenjem, ponovo mogu da čitaju zahvaljujući pionirskom elektronskom implantatu za oči.

Elektronsko oko "prima" vraća sposobnost čitanja Izvor: YouTube/MoranCore

Mali uređaj nazvan "prima" ima dimenzije od samo dva sa dva milimetra, a debeo je kao polovina ljudske dlake.

Postavlja se ispod sloja tkiva u oku osjetljivog na svjetlo koje se naziva mrežnjača i omogućava pacijentima da vide slova, brojeve i riječi kroz oko koje je ranije bilo slijepo.

Neki sada čak mogu da rješavaju ukrštenice i čitaju sitni tekst na receptima koristeći ovaj uređaj, prenijela je agencija DPA.

Ovaj napredak, kažu stručnjaci, predstavlja "promjenu paradigme" u vještačkom vidu. Nadaju se da bi ova tehnologija jednog dana mogla da bude široko dostupna u javnim zdravstvenim službama.

Prvo ispitivanje u svijetu obuhvatilo je 38 pacijenata na 17 lokacija u pet zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Italiju i Holandiju. Svi su imali stanje poznato kao geografska atrofija, što je uznapredovali stadijum suve degeneracije mrežnjače povezane sa starenjem.

Geografska atrofija, koja pogađa oko pet miliona ljudi širom svijeta, može da napreduje do potpunog gubitka vida.

Da bi vidjeli riječi i pisali, pacijenti nose naočare za proširenu stvarnost, koje sadrže video-kameru. Ona je povezana sa malim kompjuterom pričvršćenim za pojas, koji ima funkciju zumiranja da bi tekst bio veći.

Vještačka inteligencija u kompjuteru na pojasu zatim obrađuje informacije, koje se pretvaraju u električni signal. Ovaj signal prolazi kroz ćelije u mrežnjači i optičkom nervu do mozga, gdje se tumači kao vid.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu "Medicinski žurnal Nove Engleske", ukazuju na to da je 84 odsto pacijenata iz studije bilo u stanju da čita slova, brojeve i riječi dok su koristili "primu" i u prosjeku su mogli da pročitaju pet linija na tabeli vida.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vid oči oftalmologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA