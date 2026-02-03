Piće koje treba da pijete kad ste bolesni: Svi ljekari imaju isti odgovor i nije čaj

Iznenađujuće piće koje ljekari uvijek preporučuju kada ste bolesni.

Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock

Kada ste sklupčani na kauču sa maramicama zabijenim u nos ili ležite u krevetu pogrbljeni nad kofom, posljednje o čemu obično razmišljate jeste šta bi trebalo da pijete. Ipak, opšte je poznato da tečnosti koje unosite, mogu da utiču na to koliko brzo ćete se oporaviti.

Na pamet vam pada mnogo zdravih opcija - čaj od đumbira, sok od pomorandže, pa čak i neki jarko obojeni sportski napitak. Međutim, ljekari otkrivaju koje je to jedno piće koje bi trebalo da pijete kada ste bolesni, a koje nadmašuje sva ostala.

Zašto je voda najbolje piće kada ste bolesni?

"Vjerujem da je najvažnije piće koje treba piti kada ste bolesni - voda. Kada ste bolesni, bilo da je riječ o prehladi, gripu, alergijama ili nekoj drugoj infekciji, vaše tijelo gubi velike količine tečnosti i ima povećane metaboličke potrebe kako bi se izborilo sa bolešću. Održavanje hidratacije je ključno jer sprečava dehidrataciju, koja može negativno da utiče na oporavak", kaže za Real Simple dr Marijam Zahari.

Dr Zahari navodi simptome poput znojenja, povišene temperature, povraćanja i dijareje, koji mogu da dovedu do gubitka tečnosti i elektrolita, a samim tim i do dehidratacije.

"Dehidratacija može da zgusne sluz i oslabi cirkulaciju, što otežava imunim ćelijama da stignu do mjesta infekcije i uklone bakterije ili viruse koji je izazivaju", objašnjava ona.

Poruka je jasna - voda je temelj oporavka. Isto potvrđuje i drugi ljekar.

"Iako različite tečnosti mogu da pomognu kod određenih simptoma, jedno od najvažnijih pića kada ste bolesni svakako je voda. Voda je važna za svakodnevno zdravlje i pomaže u sprečavanju dehidratacije kada se imuni sistem aktivira u borbi protiv infekcije", kaže dr Metju Heler.

Dr Heler dodaje da se potrebna količina vode razlikuje od osobe do osobe, ali da bolest kod svih povećava potrebu za tečnošću, "posebno ako tijelo gubi tečnost usljed znojenja, dijareje ili povraćanja".

Zdravstvene koristi pijenja vode kada ste bolesni

"Postoje brojne koristi pijenja vode, osim same nadoknade izgubljene tečnosti", kaže dr Heler.

Evo detaljnijeg pregleda šta čaša vode čini za vas kada se ne osjećate najbolje:

1. Stabilizuje zapreminu krvi

Redovan unos tečnosti pomaže tijelu da funkcioniše na ćelijskom nivou, a prema riječima dr Zahari, pravilna hidratacija može čak da skrati vrijeme oporavka tokom bolesti.

"Održavanje hidratacije pomaže u očuvanju zapremine krvi i obezbjeđuje da dovoljno kiseonika, hranljivih materija, elektrolita i imunih ćelija stigne do tkiva", objašnjava ona.

2. Podržava imuni sistem

Unos dovoljne količine vode usko je povezan sa načinom na koji se tijelo brani od bolesti. Dr Zahari se poziva na istraživanja koja pokazuju kako hidratacija utiče na imuni sistem. Jedna studija objavljena u časopisu Journal of Applied Physiology pokazala je da dehidratacija može da poveća nivo kortizola, hormona koji, prema njenim riječima, može da "potisne funkcije imunog sistema u borbi protiv infekcija".

Druga studija, objavljena u časopisu iScience, pokazala je da ograničavanje unosa vode remeti ravnotežu crijevne mikrobiote i smanjuje broj imunih ćelija, dva faktora ključna za odgovor organizma na infekciju. Kada je hidratacija bila adekvatna, crijevna sredina je ostajala stabilnija, a imuna odbrana efikasnija.

3. Reguliše tjelesnu temperaturu i limfni protok

Voda pomaže tijelu na više nivoa, od cirkulacije do kontrole tjelesne temperature.

"Pijenje vode pomaže u održavanju limfnog protoka, koji je ključan za transport imunih ćelija. Takođe pomaže bubrezima da iz krvi uklone otpadne i upalne produkte koji nastaju tokom infekcije", kaže dr Zahari.

Dobra hidratacija pomaže i u regulaciji tjelesne temperature i energetskog metabolizma, koji su često poremećeni tokom bolesti.

"Tokom povišene temperature, voda nadoknađuje izgubljenu tečnost i pomaže u regulaciji temperature, što je važno za ćelijski metabolizam i imuni odgovor", dodaje ona.

4. Sprečava grčeve u mišićima i zatvor

Posljednje što vam treba dok ste bolesni, jeste da dobijete dodatne simptome dehidratacije. Prema riječima dr Helera, voda održava hidrataciju debelog crijeva, što može da spriječi zatvor. Dodatna čaša vode može i da "održi mišiće hidriranim i spriječi grčeve, kao i da pomogne bubrezima da se zaštite od kamena i infekcija".

5. Poboljšava raspoloženje

Držanje bokala sa vodom pored sebe tokom bolesti može da vam pomogne da se osjećate manje umorno i omamljeno.

"Održavanje hidratacije može da poboljša kognitivne funkcije i raspoloženje. Pokazano je da čak i blaga dehidratacija može da naruši kratkoročno pamćenje, sposobnost koncentracije, budnost i regulaciju raspoloženja", kaže dr Zahari.

(MONDO)