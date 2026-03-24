Kako i zašto nastaju novi mladeži? Ovi dijelovi tijela su "kritične zone" za muškarce i žene

Za nove mladeže na tijelu krivi su i geni i sunce.

Mladeži su smeđe ili crne izrasline koje mogu da se pojave na bilo kom dijelu kože, pa čak i na sluzokoži, na primjer u ustima. Većina mladeža se pojavljuje u prvih 20 godina života. Do zrelog doba, osoba može da ima između 10 i 40 mladeža.

Postoje različite vrste mladeža:

obični mladeži - mali, roze ili braon, sa jasno definisanim ivicama. Obično nisu opasni.

- mali, roze ili braon, sa jasno definisanim ivicama. Obično nisu opasni. urođeni mladeži - prisutni su već pri rođenju, javljaju se otprilike kod jednog čovjeka od sto ljudi i mogu da povećaju rizik od melanoma, raka kože.

- prisutni su već pri rođenju, javljaju se otprilike kod jednog čovjeka od sto ljudi i mogu da povećaju rizik od melanoma, raka kože. displastični (atipični) mladeži - veći od 4 mm i nepravilnog oblika, sa neujednačenom bojom, tamnim centrom i svjetlijim ivicama. Nasljeđuju se i takođe povećavaju rizik od melanoma.

Zašto nastaju mladeži?

Većina mladeža sastoji se od melanocita, ćelija koje proizvode melanin, pigment koji daje boju koži i štiti je od UV zračenja. Mladeži nastaju kada dođe do mutacije u genu BRAF, koji kodira protein melanocita. Kao posljedica, ćelije se nekontrolisano dijele i formiraju obojenu izaslinu na koži.

Dva glavna uzroka su:

uticaj UV zračenja - naučnici su primijetili da broj mladeža zavisi od toga koliko je koža izložena suncu, vjerovatno zbog povećanja broja melanocita.

- naučnici su primijetili da broj mladeža zavisi od toga koliko je koža izložena suncu, vjerovatno zbog povećanja broja melanocita. genetske predispozicije - studije na blizancima pokazuju da nasljeđivanje mladeža iznosi 60-70 odsto.

Dakle, ako vaši roditelji imaju puno braon izraslina, velika je vjerovatnoća da će se pojaviti i kod vas. Što više boravite na suncu, veći je rizik.

Mogu li mladeži da se mijenjaju tokom vremena?

Mladeži mogu da potamne pod uticajem sunca ili hormonalnih promjena, na primjer tokom puberteta ili trudnoće. Takođe, neki mladeži mogu potpuno da nestanu tokom života. Životni vijek mladeža je oko 50 godina, pa poznate tamne pjege mogu da izblijede ili nestanu, mada se to ne dešava uvijek. Neki mladeži ostaju nepromijenjeni tokom cijelog života.

Treba li da brinete zbog mladeža?

U većini slučajeva mladeži nisu opasni. Ipak, oko 33 odsto svih melanoma, malignih tumora kože, nastaje upravo iz mladeža. Postoje znakovi koji zahtijevaju konsultaciju dermatologa. Treba biti oprezan ako mladež:

nije simetričan;

ima nejasne, neravne ili razlomljene ivice;

ima neujednačenu boju, sa nijansama bež, braon, crne, plave, bijele ili crvene;

prečnika je veći od 4 mm;

iznad kože je;

brzo mijenja veličinu, oblik ili boju;

krvari, svrbi, vlaži se, ljušti, upaljuje ili boli.

Muškarci treba da obrate posebnu pažnju ako se mladež pojavi na leđima, a žene na nogama. Dodatni faktor rizika je starost. Melanom je najčešći oblik raka kod žena između 25. i 29. godine.

Kako da smanjite rizik od melanoma?

Faktori rizika uključuju svijetlu kožu, veliki broj mladeža i porodične slučajeve raka kože. Ako se ovo odnosi na vas, pridržavajte se mjera predostrožnosti:

ograničite izlaganje suncu;

svakodnevno koristite kremu za sunčanje;

jednom mjesečno provjeravajte kožu na nove mladeže ili promjene starih;

ako mladež djeluje neobično ili vas zabrinjava, obavezno se konsultujte sa dermatologom.

