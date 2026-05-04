Zašto jedemo kada nismo gladni? Neke situacije, misli i emocije bude apetit

Autor D.V. Izvor Sensa
Postoji jedan specifičan apetit, a stručnjaci imaju objašnjenje zašto jedemo kada nismo gladni.

Kada se suočimo sa viškom kilograma, često se zapitamo: "Kako se ovo desilo?" A javlja se i osjećaj da se više ne prepoznajemo u ogledalu. Uobičajena pretpostavka je da jedemo kada smo gladni. Kada neko jede više nego što mu je potrebno, lako je zaključiti da je "previše gladan“, pa se javlja i pitanje šta to nije u redu. Međutim, istina je drugačija. Ne jedemo samo kada smo gladni. Zapravo, fiziološka glad je često samo mali dio priče kada je u pitanju prejedanje i gojaznost. Čest je slučaj da jedemo kao odgovor na različite okidače.

Šta su okadači prejedanja?

Okidači su sve situacije, misli, emocije ili spoljašnji faktori koji pokreću želju za hranom čak i kada nismo fizički gladni. Drugim riječima, oni "aktiviraju" naviku jedenja, često automatski i bez svjesne odluke.

Osim stvarne fizičke gladi, okidači za prejedanje najčešće spadaju u sljedeće kategorije:

  • Prisutnost hrane - Sama prisutnost ili miris hrane može podstaći jedenje, čak i kada nemamo potrebu za njom. Otvorena kesa grickalica na stolu ili kolači u kuhinji često dovode do nesvjesnog grickanja.
  • Socijalne situacije - Jedemo jer nam se nudi, jer "nije pristojno odbiti“ ili jednostavno zato što svi oko nas jedu. Izlasci, porodična okupljanja i druženja često podrazumevaju više hrane nego što nam je potrebno.
  • Specifične aktivnosti - Određene aktivnosti povezujemo sa jelom: gledanje televizije, rad za kompjuterom, učenje, vožnja, pa čak i pauza na poslu. Vremenom, ove aktivnosti same po sebi postaju signal za jelo.
  • Emocije - Ovo je jedan od najčešćih okidača. Hrana se koristi kao način da se nosimo sa stresom, anksioznošću, tugom, dosadom, ali i kao nagrada kada smo srećni ili želimo da se opustimo.
  • Umor - Kada smo iscrpljeni, imamo manje energije za donošenje svjesnih odluka. Tada češće posežemo za brzom, kaloričnom hranom kao "prečicom“ za energiju.
  • Misli - Određeni obrasci razmišljanja mogu podstaći prejedanje, kao što su: "Već sam pokvarila dan, mogu da nastavim“, "Zaslužujem ovo“, "Počinjem od sutra“...
  • Posebne prilike - Rođendani, svadbe, praznici, ali i situacije poput "danas je vikend“ ili "dug je bio dan“ često postaju opravdanje za prejedanje. 
Zašto je važno prepoznati okidače?

Razlog je jednostavan: kada razumijemo šta pokreće naše ponašanje, dobijamo mogućnost da ga mijenjamo. Bez tog uvida, prejedanje djeluje kao nešto što se "samo dešava“, što vodi ka osjećaju gubitka kontrole i frustraciji.

Kada prepoznamo okidače:

  • povećavamo svjesnost o sopstvenim obrascima,
  • pravimo razliku između fizičke gladi i drugih potreba,
  • dobijamo prostor da reagujemo drugačije.

Drugim riječima, prelazimo iz automatskog u svjesno ponašanje.

Kako da se nosimo sa okidačima?

Ne postoji jedno univerzalno rješenje, ali postoje strategije koje mogu značajno pomoći:

  • Prisutnost hrane - Držite visokokaloričnu hranu van vidokruga ili je nemojte držati kod kuće.
  • Planirajte unaprijed šta i kada jedete - Servirajte porciju umjesto da jedete direktno iz pakovanja.
  • Specifične aktivnosti - Razdvojte aktivnosti i jelo (npr. ne jesti ispred televizora).
  • Uvedite alternativne navike - čaj, šetnja, istezanje.
  • Postavite jasnu strukturu obroka.
  • Emocije - Naučite da prepoznate emociju pre nego što posegnete za hranom.
  • Razvijte druge načine regulacije: razgovor, zapisivanje, kretanje - Postavite pitanje: "Šta mi je sada zapravo potrebno?“.
  • Umor - Radite na kvalitetu sna. Ne oslanjajte se na hranu kao jedini izvor energije. Planirajte jednostavne, nutritivne obroke unaprijed.
  • Misli - Preispitajte automatske misli i zamijenite "sve ili ništa“ razmišljanje fleksibilnijim pristupom. Podsjetite se da jedan izbor ne definiše cijeli dan.
  • Socijalne situacije - Vježbajte da ljubazno odbijete hranu. Fokusirajte se na razgovor i društvo, ne samo na hranu.
  • Napravite plan.
  • Posebne prilike - Uživajte svjesno, bez osjećaja krivice. Ne koristite prilike kao opravdanje za gubitak kontrole.
  • Vratite se rutini već sljedećim obrokom.

Tekst: Stetoskop/ Sensa

