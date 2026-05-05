Vruć tanjir, hladna hrana? Ovu grešku u mikrotalasnoj pravi većina nas

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Mikrotalasna je danas standardna oprema u gotovo svakom domu, ali mnogi je ne koriste na potpuno ispravan način. Tanjir koji je nakon podgrijavanja vruć, a jelo hladno, mnogima je dobro poznat problem.

Podgrijavanje hrane u mikrovalnoj Izvor: New Africa/Shutterstock

Mnogi ljudi koji koriste mikrotalasnu primjećuju da je teško držati tanjir u rukama nakon vađenja iz uređaja, dok hrana nije ravnomjerno podgrijana. To je uobičajena situacija koja proizilazi iz nepravilnog rasporeda hrane na tanjiru ili neodgovarajućeg podešavanja vremena i jačine podgrijavanja. Stručnjaci naglašavaju da je ključno ne samo pravilno podešavanje parametara, već i način na koji je hrana raspoređena.

Mikrotalasna funkcioniše na principu zagrijavanja molekula vode u hrani. Ako je jelo poređano u suviše debelom sloju ili nagomilano na jednom mjestu, mikrotalasi ne dopiru ravnomjerno do svih dijelova.

Kao posljedica, dio hrane ostaje hladan, dok se tanjir, koji upija energiju, zagrijava znatno više nego samo jelo. Prema mišljenju stručnjaka, da bi se ovaj problem izbjegao, hranu je potrebno rasporediti na tanjiru u tankom sloju i, ako je moguće, promiješati je na polovini vremena podgrijavanja.

Kako pravilno da koristite mikrotalasnu?

Pravilna upotreba mikrotalasne omogućava ne samo ravnomjerno podgrijavanje jela, već i uštedu energije i vremena. Stručnjaci preporučuju da se prije stavljanja tanjira u uređaj hrana ravnomjerno rasporedi, najbolje u obliku prstena, tako da sredina ostane prazna. Zahvaljujući tome mikrotalasi bolje raspoređuju toplotu, a cijelo jelo dostiže odgovarajuću temperaturu.

Stručnjaci savjetuju i da se jelo ne prekriva folijom ili poklopcem, jer to može da oteža cirkulaciju toplote. Umjesto toga, bolje je koristiti posebne poklopce namijenjene mikrotalasnim pećnicama, koji sprečavaju prskanje hrane, a istovremeno omogućavaju slobodan protok pare.

