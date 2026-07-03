Skrivena opasnost u kupatilu: Onkolozi upozoravaju na sastojke u gelovima za tuširanje koji mogu ugroziti zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da određene hemikalije u gelovima za tuširanje mogu da imaju potencijalne rizike po zdravlje.

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Gelovi za tuširanje su dio svakodnevne rutine većine ljudi, ali sve češće se postavlja pitanje šta se zapravo nalazi u njima.

Posebnu pažnju privlače gelovi sa jakim mirisima i složenim hemijskim sastavom. Stručnjaci za Parade objašnjavaju da određeni sastojci u kozmetici mogu, kroz dugotrajnu izloženost, potencijalno da ugroze zdravlje ljudi. Riječ je najčešće o supstancama koje se koriste zbog mirisa, konzervacije ili pene.

Iako nema dokaza za direktnu vezu sa rakom u svakodnevnoj upotrebi, sve veći broj istraživanja otvara pitanje koliko je naša rutina prilikom tuširanja zaista bezbjedna.

Na rizik od razvoja raka mogu da utiču brojni faktori. Iako genetika i porodična istorija igraju važnu ulogu, stručnjaci ističu da nisu jedini. Određene svakodnevne navike, koje često uzimamo "zdravo za gotovo", takođe mogu da doprinesu povećanju ili smanjenju rizika, a među njima je i način na koji se tuširamo i negujemo kožu.

"Faktori rizika za rak koje ne možete da kontrolišete uključuju starost, genetiku, ličnu i porodičnu medicinsku istoriju i prethodno izlaganje hemikalijama i zračenju", kaže dr Adel Kan, akademski hemato-onkolog i epidemiolog u Dalasu.

Međutim, kako ističe, faktor na koji je moguće da se utiče je izglaganje hemikalijama, naročito kroz svakodnevne proizvode koje koristimo.

"Razvoj raka se odvija u više faza, a stalno izlaganje štetnim supstancama u hrani, vodi i proizvodima široke potrošnje može postepeno da ošteti ćelije", objašnjava dr Džejms Mekloski, šef odjeljenja za leukemiju u Centru za rak Džon Tjurer.

Dr Džejms Mekloski navodi da se među sastojcima koji izazivaju najviše pažnje stručnjaka nalaze ftalati, parabeni, sulfati i pojedini konzervansi.

"Ftalati, koji se na deklaracijama često kriju iza oznake 'miris', mogu da imitiraju hormone, zbog čega se istražuje njihova moguća povezanost sa povećanim rizikom od raka dojke. Parabeni, koji se koriste kao konzervansi, takođe mogu da djeluju slično estrogenu. Sulfati, zaduženi za stvaranje pjene, tokom proizvodnje mogu da budu kontaminirani jedinjenjem 1,4-dioksan, koje je klasifikovano kao potencijalno kancerogeno za ljude, dok pojedini konzervansi, poput DMDM hidantoina, postepeno oslobađaju formaldehid, poznati kancerogen“, objašnjava dr Mekloski.

Kako da izaberete dobar gel za tuširanje?

Savet je da pre kupovine pročitate deklaraciju proizvoda. Ukoliko želite da smanjite izloženost određenim hemikalijama, birajte gelove koji ne sadrže parabene i ftalate, kao i proizvode označene kao "fragrance-free" (bez dodatih mirisa) ili "unscented".

Prednost mogu da imaju i proizvodi sa kraćim spiskom sastojaka, jer manji broj komponenti često znači i manju vjerovatnoću da sadrže potencijalno problematične supstance.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da nema razloga za paniku. Istraživanja o dugoročnim efektima mirisnih gelova za tuširanje još uvijek traju, pa za sada ne postoje čvrsti dokazi da njihova upotreba sama po sebi izaziva rak.

(MONDO)