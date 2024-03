Dunja Jovanić se sjetila susreta sa lažnim guruom, pa poručila - Nek si propao!

Poznata influenserka Dunja Jovanić otputovala je na svoje omiljenoim mjesto, Maldive, pa se sjetila anegdote sa Džejom Šetijem.

Izvor: Instagram/imfashionbabe

Najuspješnija srpska influenserka Dunja Jovanić, riješila je da otputije na Maldive sa prijateljima, među kojima su se našli i poznati fotograf Dušan Petrović i njegova djevojka Ema Luketin. Dunja svoje pratioce na instagramu redovno izvještava o svakom koraku, a sada se prisjetila jedne anegdote, vezane za susret sa poznatim motivacionim govornikom Džejom Šetijem, koji je nedavno razotkriven kao navodni prevarant.

"Prije nekih godinu dana, odem ja na šou Džeja Šetija, i on me izvede na binu, ispričamo se siti pola sata, i pita on mene - koje je to jedno mjesto gde osjećaš potpuni mir?", započela je priču Dunja, "a ja šta ću, seljanka, kažem - pa, to su Maldivi. Na šta će on meni - pa, za mene je to ašram u Indiji gdje sam bio monah. Ja rekoh - ajoj crna Dunja, što ne reče Pazova?! Čuj nju seljanku Maldivi".

"Godinu dana kasnije, Džej Šeti se ispostavi kao najveća prevara 21.vijeka, a ja došla na Maldive da nađem mir!" rekla je uz smijeh, i napisala "Nek si propo' Džej Šeti!"

Pogledajte 01:00 Dunja Jovanić Izvor: Instagram/imfashionbabe Izvor: Instagram/imfashionbabe

A zatim je podijelila video trenutka sa šetijem, uz opis: "Vidimo se na sudu rekla sam!" uz emotikone smijeha.

Pogledajte 00:28 Dunja Jovanić Izvor: Instagram/imfashionbabe Izvor: Instagram/imfashionbabe

Džej Šeti se nedavno našao usred skandala koji je doveo u pitanje njegov kredibilitet. Prema Gardijanu, najpoznatiji motivacioni govornik i milioner, izmislio je detalje o svom životu i kvalifikacijama, dovodeći u sumnju njegovo umijeće i vjerodostojnost u motivacionom govorništvu. Popularni influenser na društvenim mrežama, motivacioni govornik i autor dvije najprodavanije knjige, lagao je o detaljima svog ranog života i plagirao postove na društvenim mrežama, tvrdi se u izvještaju koji je nedavno objavio Gardijan. U izvještaju se navodi da je 36-godišnji britanski Indijac lagao da je proveo tri godine u hramu u Indiji, živeći sa monasima. Kao što Šetijev zvanični sajt navodi o njegovom ranom životu, "Tokom školskih godina, Džej Šeti je provodio odmore živeći sa monasima u Indiji, uranjajući u njihovu mudrost i učenja", prenosi Gardijan.

Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia

Izvještaj Gardijana dovodi u pitanje autentičnost Šetijevog narativa o njegovom ranom životu, koji je bio kamen temeljac njegovog puta kao javne ličnosti, i kredibilitet njegovog identiteta kao gurua.

"Nakon što je diplomirao, Šeti se odriče života materijalnog uspjeha da bi i sam živio kao monah. Tri godine kasnije, on ima još jedno otkrovenje: njegova svrha života nije da živi skromnim životom monaha, već da koristi svoje natprirodne vještine govorništva da bi podijelio mudrost sa svijetom. Tako počinje njegova transformacija u javnu ličnost i njegov brzi uspon do slave."

Kako se dalje navodi, Šetijevi bivši saradnici tvrde da je tokom vremena za koje tvrdi da je živio kao monah, Šeti svoje vrijeme uglavnom provodio na imanju u Londonu, a ne u indijskim ašramima. I koristeći ovaj lažni identitet duhovnog gurua, Šeti je zaradio ogromne sume novca, dodaje se u izvještaju.

Bilo kako bilo, Dunja Jovanić živi svoj život punim plućima, pogledajte i kako uživa na Maldivima:

