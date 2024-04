"Našla sam čovjeka svog života": Detalji o novom Melininom partneru

Bivša supruga Harisa Džinovića navodno već ima novu ljubav

Iako je Melina Džinović, bivša supruga Harisa Džinovića, svojevremeno govorila da je u pjevaču našlaa "čovjeka svog života", ta ljubav i brak su raskinuti i to uz veliku medijsku pompu. Prema ranijem pisanju medija, Melina već pola godine uživa u romansi sa dvije godine starijim biznismenom.

"Po gradskim krugovima se znalo da ona ima dečka. Ona je to i sama pričala, nije krila. Svi u teretani, gdje trenira su znali. Taj čovjek ju je čak i dovozio na treninge. Mislim da je ona to i pričala kako bi priče došle do Harisa. Ovdje sam je vidjela dva puta otkada je došla, ali tog čovjeka ne. Kažu da je neki biznismen i da je pun kao brod", citirane su riječi jedne komšinice.

Melina je u ranijem razgovoru za "Blic" ovako govorila o svom braku sa Harisom.

"Ko god da je sjeo sa mnom i Harijem, vidio je da se ta razlika u godinama ne primjećuje. Mi smo dvoje ljudi koji su se zaista našli, tako da ako neko voli da broji, nek broji, a mi od prvog dana nismo imali tu temu. Brojke su samo na papiru i jednostavno na ljudski duh i na ljudske odnose ja mislim da to ne može da utiče. Našla sam čovjeka svog života i šta sad da pitam? Odakle si? Koliko imaš godina? Ma ne pada mi na pamet".

Njihov brak je ekspresno raskinut ovog proljeća, a Haris Džinović je u medijima javno govorio o tome kako je puklo među njima poslije nekoliko decenija. Nedavno je došla u njihovu kuću na Dedinju, gdje su napetoj sceni među bivšim supružnicima prisustvovala djeca, sin Kan i ćerka Đina Džinović.

