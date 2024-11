Kako izgledaju Kćerke Slobode i Vojina: Ne zna se koja je talentovanija, a gluma ih ne zanima

Javnost je prvi put nakon mnogo godina imala priliku da vidi bliznakinje slavnog para.

Izvor: ATA Images/Borislav Zdrinja/ZIPA Photo

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković ljubomorno čuvaju svoju privatnost od očiju javnosti, naročito kada je riječ o njihovoj djeci. Doduše, glumica je ta koja s vremena na vrijeme ipak podijeli po koju objavu sa bliznakinjama Verom i Milom, ne skrivajući ponos.

Djevojčice sada imaju 14 godina, i izrasle su u divne mlade dame. Iako nije poznato mnogo toga o njihovim životima, zna se da je jedna od njih zaljubljenica u rukomet, dok se druga bavi modernim plesom.

Izvor: Instagram / sloboda_micalovic_boba

Tako je jednom prilikom Sloboda podijelila kadrove na kojima se vidi upravo Mila koja je učestvovala na plesnom takmičenju, a kasnije se pohvalila i Verom koja je bila na treningu.

Izvor: Instagram / sloboda_micalovic_boba

Mnogi su komentarisali da Mila nevjerovatno liči na oca, dok je prelijepi osmijeh nasliedila od majke, dok je kod Vere obrnuto. Takođe, u rijetkim prilikama kada bi sa majkom prošetale crvenim tepihom, mogli su se čuti komentari da su djevojčice po ljepoti nadmašile i samu majku koju je hvalila i Monika Beluči, što je i javno rekla.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Sloboda Mićalović o kćerkama Mili i Veri

Podsjetimo, kćerke glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića, Mila i Vera, u januaru ove godine su napunile 14 godina.

- Mojoj djeci je sve to interesantno. Način na koji one kada odgledaju predstavu ili film, analiziraju sve to, ja se zbunim. Ja u tim godinama, iako mi je tata bio glumac, nisam imala pojma da tako rezonujem, ali ne vide sebe kao glumice - kazala je Sloboda Mićalović nedavno.

Izvor: Instagram / sloboda_micalovic_boba

- Sada su u nekoj novoj fazi. Bude se neke nove djevojke u njima, neki karakteri, a to treba da se isprati, ali sam zadovoljna jako - dodala je Sloboda bila za "K1".

(Mondo)