Od 18. godine boluje od epilepsije: Božo Vrećo otkrio detalje borbe

Božo Vrećo, pjevač sevdalinki, o problemu s kojim se bori od 18. godine

Izvor: ATA/Milan Maricic

Pjevač Božo Vrećo je interpretator i autor sevdalinki. Rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči. Odrastao je sa majkom i dvije starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao pet godina.

Odrastao je sa mnogo emocionalnih ožiljaka i neprihvatanja u provincijskoj sredini. Božo je po struci magistar aheologije, a to što nema formalno muzičko obrazovanje nije bilo prepreka da stekne svjetsku slavu.

Iako jedan od najvoljenijih izvođača sevdalinki, malo ko zna da on od svoje osamnaeste godine boluje od epilepsije.

"Prvi put sam tada imao veliki napad i shvatio od čega bolujem. Kao u svemu u životu, morao sam pronaći nekakvu snagu. Moja sinergija s Bogom je neuništiva i kao takva je toliko jaka da mogu sve prebroditi. Sve što mi je nekada smetalo, titranje lišća u prirodi, reflektori u studiju, na koncertima i stajanje u visokim potpeticama, moglo me je spriječiti, ali nije", pričao je u intervjuu Storiju prije nekoliko godina.

Evo šta sada kaže: "Božanska milost me je izliječila, a moja pjesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živjeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli, te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i ljekovit. Moj lijek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umjetnost koja ima božansku komponentu iscjeljenja", rekao je Vrećo i dodao:

"Svim svojim srcem i dušom. Božanska ljubav me je osnažila, oblikovala i pripremila za sve što je bilo i tek dolazi. Njemu je sva zahvalnost za sve u mom životu. Svaki moj koncert njemu je na dar. Neraskidiva veza s Bogom je u predanosti i dobroti, posvećenosti i prepuštanju duši da zapjeva i krene putem koji osjeća u svojoj duši. Upravo to i činim sve ove godine, koliko god to nekome izgledalo nadrealno i nezamislivo", rekao je Božo Vrećo.

Pogledajte i kako je Božo Vrećo izgledao na početku karijere, dok je pjevao u bendu Halka:

(Blic, MONDO)